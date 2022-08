Rieti, seconda giornata di danni da maltempo in Sabina

RIETI - Prosegue l'onda lunga dei danni dovuti alle violente ondate di maltempo di ieri e di oggi in tutto il territorio provinciale che in molti casi hanno colpito a macchia di leopardo Che non ci siano più mezze misure si può riscontrare anche in questi giorni dove le elevate temperature e gli incendi hanno improvvisamente lasciato il passo a danni da acqua, cedimenti del terreno, alberi divelti, pali abbattutti e allagamenti. Proseguono praticamente senza sosta gli interventi da parte dei vigili del fuoco, Anas, Astral, personale delle varie amministrazioni comunali, impegnati su più fronti per l'emergenza maltempo. A Tarano nel pomeriggio si è registrato un cedimento del terreno, alberi pericolanti e rami ad ostruire la sede stradale a Cottanello, Magliano Sabina, Petrella Salto, Forano, Fara in Sabina, piccoli e grandi allagamenti a Tarano, Amatrice, Poggio MIrteto. Maltempo che ha interessato alcune aree della Sabina ma anche dell'Alta Valle del Velino e meno il Cicolano. In alcuni casi anche sversamenti di fango e detriti hanno temporaneamente rallentato o bloccato il flusso veicolare. Molto più leggero oggi il passaggio di vento e pioggia sul capoluogo sabino dove non si sono registrati danni o criticità.