RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Sarà un incontro tra mondi, lingue e culture diverse che parte dall’Africa per giungere in Italia, in Sabina. Si presenta così Rap Meticcio Gang, collettivo musicale nato a Fara in Sabina, che domenica alle 18 presenterà in diretta streaming dall’Accademia del Tempo Libero (Circolo Arci di Passo Corese) l’Ep d’esordio “We Are Lions” che esce oggi su tutti i canali digitali per l’etichetta Free Club Factory. Ma come è iniziata l’esperienza dei Rap Meticcio Gang? «Quasi per caso - spiegano i componenti della band - da un incontro fortuito tra le strade di Passo Corese». Artisti locali che hanno coinvolto giovani africani appassionati di rap (richiedenti asilo e protezione internazionale) di Passo Corese, si sono uniti per fare musica e scambiare idee. Tutto iniziato come un gioco, con prove casalinghe o in piazza, fino a diventare un progetto artistico.Ogni rapper, nella propria lingua, racconta la sua storia, partendo dalle radici, in un viaggio a 360 gradi in cui si fondono culture, pensieri e modi di essere. Un progetto artistico, che ha come obiettivo la conoscenza, lo scambio e l’integrazione. I testi parlano di tematiche sociali legate all’emigrazione, all’accoglienza e alle difficoltà di inserirsi in una realtà completamente diversa dalla propria. Si è partiti da un’idea del regista Marco Mari - Spotted mind video con il coinvolgimento del cantautore e produttore musicale Leonardo Angelucci & Free Club Factory. Sostegno da Siprimi e Arci Rieti, ente gestore del progetto. La gang è composta da SakataMakata (Lamin Kolley), J Omzy (Omar Jammeh), Waznigang (El Ouazni Othmane) ed esplora la scena Rap - Hip Hop - Trap, mescolando questi generi con forti radici afro-reggae. Gli artisti cantano in inglese americano, giamaicano, italiano e lingue africane originali come il Jola e il wolof, e in arabo. Domenica alle 18 la diretta si potrà guardare sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/RapMeticcioGang e dal Canale YouTube Ufficiale https://www.youtube.com/channel/UCi6gSqZYc8k6dRrepE8k0Eg.

Oggi alle 15 il Pd di Fara Sabina organizza l’evento on-line per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Interverranno i consiglieri regionali Marta Bonafoni e Fabio Refrigeri, Silena D’Angeli (ass. Angelita di Rieti). Domenica alle 11, cerimonia di installazione della panchina rossa, a cura dell’associazione Noi Fara, che poserà la panchina simbolo della lotta alla violenza sulle donne nel piazzale della stazione Fs a Passo Corese.

Dai monti pre-appenninici al Tevere. Una giornata, quella di oggi, con proposte escursionistiche. “I Camminesploratori” organizzano l’escursione a Macchia gelata sui monti Sabini a Casperia, una delle vette meno conosciute ma tra le più affascinanti del territorio, in un fitto bosco di faggi in quota. La passeggiata prevede una sosta per consumare un pasto caldo presso il Rifugio Cognolo. Si va con la guida Elisa Pellirossi. Vista sui Monti Reatini fino alla Valle del Tevere.

Sempre oggi una giornata per scoprire la Riserva naturale Tevere Farfa, da ogni angolatura, grazie all’Ecotrek con pranzo incluso. L’appuntamento è alla stazione ferroviaria di Poggio Mirteto. Da lì si va a piedi fino all’approdo del battello, per attraversare la Riserva navigando lungo il fiume. A seguire, pranzo presso l’ecoturismo Tevere Farfa, dove ci sarà un buffet con prodotti biologici e tipici del territorio. Il ritorno si fa a piedi, come nelle migliori tradizioni escursionistiche, con possibilità di osservazione. La guida che accompagna l’escursione è Alessandro Ammann. Ulteriori informazioni sulla pagina facebook de “I Camminesploratori”. Per prenotarsi: https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA