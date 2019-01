© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Ad aprire gli appuntamenti «Off» del 2019 di «Giallo al Centro» sarà lo scrittore Mirko Zilahy, presente aoggi alle 18 presso il Sazerac Caffé, in via San Francesco 1/b, dove incontrerà i lettori per presentare il suo libro «Così crudele è la fine», ultimo di una trilogia iniziata con «E’ così che si uccide» e proseguita con il secondo romanzo, «La forma del buio». Mirko Zilahy, nato a Roma nel 1974, è da sempre legato alla scrittura. Dopo una laurea in Lingue e Letterature straniere, con una tesi sul Dracula di Bram Stoker, si è trasferito in Irlanda per un dottorato di ricerca su Giorgio Manganelli. Al Trinity College di Dublino ha insegnato Lingua e Letteratura italiana. Al suo ritorno ha lavorato in ambito editoriale come editor, traduttore e redattore. Poi, nel 2015, ha deciso di passare dall’altra parte della barricata, esordendo con un romanzo apprezzato e tradotto anche oltre i confini nazionali, primo capitolo della «trilogia degli spettri», che vede come protagonista il commissario Enrico Mancini, di cui l’autore dice: «È nato da uno scarabocchio su un’agendina: un volto e un paio di guanti di pelle. I guanti erano quelli di Tony Curtis in Attenti a quei due. Piano piano gli ho costruito una storia attorno. Potente e dolorosa. La mia». Ad organizzare l’incontro a Rieti è l’Associazione culturale Macondo, ideatrice di «Giallo al Centro», Festival del Giallo e del Noir, in partnership con la Alessandro Rinaldi Foundation, con cui l’associazione ha già collaborato a novembre, in occasione dell’Aperitivo in giallo, che ha portato al Depero Club di Rieti la scrittrice siciliana Barbara Bellomo, che ha presentato «Il peso dell’oro».Una nonna decisamente originale, per ridere rigorosamente in dialetto reatino. Torna al teatro Flavio Vespasiano dila commedia in vernacolo, con una nuova proposta. Si tratta di «Hau ‘mprenatu nonna!», a cura del Gruppo Sipario Rosso, per una commedia in due atti in dialetto, di Alessio Angelucci. Sul palco, oltre allo stesso Angelucci, ci sono Cristina Ciogli, Massimo Serva, Cinzia Pezzotti, Melania Angelucci, Andrea Pitoni, Federica Saluseste, Sofia Volpini, Giovanni Santori, Gilberto Eleuteri, Sara Fronzetti, Federica Falsini, MariaSole Angelucci, Sharon Sabetta, Lorenzo Lelli, Manuel Cirillo e Lorenzo Linguari. Gli spettacoli vanno in scena oggi alle 17 e alle 21. La commedia rappresenta una novità nel panorama degli spettacoli in dialetto e si snoda attraverso una trama originale, ma anche «consolidata» di questo genere di proposte sempre molto apprezzate dal pubblico.Nel centro storico di, oggi pomeriggio, percorso teatrale e gastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. La Stalla di, in collaborazione con Karkum Project, organizza per oggi un pranzo-spettacolo curdo. Per l’occasione si esibirà l’artista Mübin Dünen. Bicchiere di benvenuto alle 12, il concerto inizia alle 13 poi il pranzo. Il concerto sarà appunto a cura dell’artista curdo turco Mübin Dünen, virtuoso di antichi strumenti tradizionali, interprete e compositore. Mübin propone anche brani moderni attraverso il santur, strumento a corde della tradizione iraniana, e il ney, uno strumento a fiato della tradizione islamica. Oggi alle 17, il Museo Archeologico Cicolano dicommemora il ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè ospitando l’evento «Si chiamava Faber» di Federico Sirianni e Carlo Valente.Oggi alle 11.30, l’inaugurazione del Museo Archeologico di, nei locali di un antico palazzo rinascimentale, completamente ristrutturato, in via Regina Elena.