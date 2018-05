RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Partita a Poggio Mirteto la XIII edizione de La Settimana Musicale Mirtense organizzata dall’Associazione Amici del Museo. La manifestazione, fino al 27 maggio, conferma il taglio stilistico trasversale. Tra le proposte, gli appuntamenti con le eccellenze locali, la storica Banda Nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto, i vincitori del concorso musicale «Città di Magliano Sabina» e la Filarmonica Sabina Foronovana, composta da giovani musicisti sabini e umbri che quest’anno aiutano a gestire la fiera degli strumenti a fiato nella rinnovata Sala Farnese. Questa mattina apertura della fiera degli strumenti musicali a fiato. Alle 17 in Sala Farnese presentazione del libro «Parole di Lucio - i 5 giorni che proiettarono Battisti nelle orecchie del rock», di Renato Marengo. Alle 21 in piazza Garibaldi il concerto dei Blow up percussion. Domenica mattina la fiera degli strumenti e alle 11 la presentazione del libro «Giulio Briccialdi - il Principe dei flautisti», di Gian Luca Petrucci. In serata il concerto in cattedrale della Banda Nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto.



Domenica alle 18, nella biblioteca comunale di Contigliano, a cura di Ipazia e Comune, la conferenza dell’ingegnere Luciano Tribiani dal titolo: «Luigi Solidati Tiburzi nel Risorgimento italiano»

Musica a Corte domenica a Rieti. Alle 18, nel foyer del teatro Flavio Vespasiano, per la stagione concertistica dell’assessorato alla Cultura del Comune, concerto con Ornella Bucchignani al clavicembalo, la partecipazione di Sandro Sacco al flauto traverso ed Edoardo Blasetti alla tiorba. Il trio proporrà un viaggio nella musica barocca con opere di Hotteterre, Bach, Leclair, Locatelli. Inoltre, verrà eseguita un’opera del compositore reatino Antonio Rina. Ripercussioni in concerto stasera alle 21: al teatro comunale di Forano, la band spazierà tra tutte le culture musicali. A Casperia, stasera alle 21, al teatro Comunale, Duo più uno, una particolare band che ripropone canzoni, espressioni musicali e cover.



Torna oggi e domenica a Cottanello la manifestazione «I vicoli dell’arte e del sapore». Quest’anno, per il 50° anniversario della scoperta della Villa Romana, si terrà un’edizione speciale denominata «Frammenti del passato», un tuffo a ritroso nel tempo che porterà al 1968, tra ricette tradizionali, spettacoli, concerti e avvenimenti locali e globali che hanno investito la Cottanello di quei tempi. All’imbrunire, il paese tornerà a rifiorire aprendo ai visitatori tante cantine, tra performance artistiche e locande gastronomiche. Domenica, «Tarano Love Vintage», mercatino di collezionismo e artigianato al campo fiera di Borgonuovo.



Resiste, ben salda, al mutare dei tempi, simbolo di una comunità che negli anni ha visto alternarsi con la loro presenza i più alti rappresentanti della Chiesa cattolica, cardinali e vescovi arrivati per celebrare San Felice da Cantalice, patrono della città e compratrono della Diocesi di Rieti. Una festa e una tradizione che si rinnovano, oggi, in onore di Felice Porri, frate cappuccino cantaliciano nato il 18 maggio 1515 e proclamato santo da Papa Clemente XI nel 1712, quasi due secoli dopo. Alla sua figura è dedicata la due giorni di celebrazioni che come ogni anno la Confraternita San Felice, superando le crescenti difficoltà soprattutto economiche, riesce ad allestire richiamando fedeli e visitatori anche da fuori della provincia reatina. Sarà anche l’occasione per i cantaliciani per festeggiare monsignor Gottardo Patacchiola, una sorta di istituzione per il territorio e punto di riferimento per molte generazioni, giunto a festeggiare i 50 anni di sacerdozio. Programma rigorosamente diviso in due parti per soddisfare le aspettative di tutti, il programma prevede una serie di appuntamenti religiosi. Non meno intensa sarà la parte riservata al programma civile, arricchito da spettacoli musicali: questa sera (21.30) toccherà al gruppo di Luca Sebastiani salire sul palco prima del gran finale.



«Un sogno tra i segni». E' stata inaugurata nella Sala Mostre del Comune di Rieti l’esposizione di quadri de «L’altro Studio», di Alessandro Melchiorri. Oli, acrilico, acquerello, disegno, matite: saranno molti gli stili da ammirare in una mostra collettiva in cui esporranno oltre venti artisti dello Studio. Non mancherà lo spazio per i giovani che si avvicinano all’arte, con i quadri di sedici bambini che seguono il corso di pittura curato da Agnese Melchiorri.

L’ingresso alla collettiva di pittura è gratuito e l’esposizione potrà essere visitata fino a giovedì prossimo 24 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.



Torna «ForMaggio» e il centro di Rieti si anima per la VI edizione dell’evento gastronomico dell’associazione culturale Gi.Ga.Gi.. Protagonisti i formaggi locali e nazionali, accompagnati da iniziative su cibo, cultura, intrattenimento. Ci sarà un’area dedicata agli show cooking, con la sezione reatina della Federazione Italiana Cuochi presieduta da Elia Grillotti, che ha preparato sorprese. A Rieti anche lo chef Alessandro Circiello, presidente dell’Unione regionale cuochi Lazio e chef di Rai 1. Nella tre giorni che fino a domenica vedrà alternarsi i migliori chef reatini, spazio ad Amarganta, con i poeti dell’associazione pronti a recitare poesie sul formaggio, poi raccolte in un ebook. Sarà realizzato un piccolo libro di ricette a base di formaggio. Domenica alle 17, sul palco dello show cooking, ci sarà Anthony Peth, ambasciatore del gusto di La 7, conduttore televisivo della trasmissione Gustibus, che premierà il formaggio più buono. Gli appassionati del cibo di strada non possono perdere gli oltre 20 truck food provenienti da tutta Italia. In programma spettacoli musicali, area giochi per bambini e 40 stand di artigianato di qualità. A Gianfranco Castelli, patron del salumificio Sano sarà assegnata una targa come ambasciatore del territorio per la sua opera produttiva di altissima qualità dei prodotti, realizzati ad Accumoli. Solo oggi, possono essere ammirate 30 Maserati storiche.



Torna in scena la compagnia Il Pipistrello in «Mogli, Cimici e...altri Insetti», tre atti unici di Anton Cechov. Al centro della scena c’è il rapporto tra uomo e donna, quadretti di vita di coppia (e non solo) molto frizzanti. Sul palco gli attori Luca Crugnale, Giacomo De Iuliis, Massimo De Iuliis, Cristina Ficorilli, Gianni Lucandri, Ruggero Russi, Paola Simeoni e Matilde Stocco. La regia è di Massimo De Iuliis, scenografie di Franco Guercilena, costumi di Silva Bruschini. L’appuntamento è oggi alle 21, domenica alle 17.30 al teatro dei Condomini, in via di Mezzo 184 a Rieti (info al 380/1956787 o www.ilpipistrello.org).



Stasera alle 21, al Cinema Iris di Leonessa, concerto del Gruppo ottoni Pentaphon, in un repertorio da Bach a Bizet, da Gerswhin a Freddy Mercury.



Per il «Festival della Montagna», oggi alle 11.30 al teatro Flavio di Rieti, «Le quattro stagioni» e le musiche di Antonio Vivaldi, con l’ensemble Gli Archi del Cherubino, con l’Istituto di studi vivaldiani di Venezia.



Nella Sala Polifunzionale Ater di Villa Reatina, a Rieti, stasera alle 21.30, per «Primavera in Jazz 2018» dell’Associazione Underground, concerto degli Shades, ospite Francesco Lo Cascio.

