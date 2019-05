© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Musica d’autore a, domenica alle 18, nel foyer del teatro Flavio, in occasione della stagione concertistica promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Rieti, nel concerto dal titolo «Nel dolce dell’oblio». Protagonista sarà il Quartetto Quintessenza composto da Maria Antonella Bellavia (soprano), Sandro Sacco (flauto traversiere), Daniele Bellavia (violoncello) e Ornella Bucchignani (clavicembalo), che proporrà un viaggio musicale tra le opere di Haendel, Vivaldi, Locatelli e Hasse. Per info e prenotazioni: 347/3611024 e 0746/287318. Inoltre è possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro (0746/271335) il giorno stesso del concerto dalle 16. I vicoli dell’arte e del sapore a Cottanello: oggi e domenica edizione speciale «Tra Santi e Briganti», un tuffo a ritroso nel tempo sulle tracce dei briganti.Da questa sera i ragazzi «briganti» diintrodurranno nell’atmosfera che si viveva tra i monti a quell’epoca, cantine aperte per degustare specialità locali e un gruppo di musicisti della Banda musicale Santa Cecilia di Cottanello farà conoscere i canti tradizionali e tante altre sorprese a cura di Antonio Fusaro e i Donantò, La Compagnia del Teatro dell’Asola, i Grazie Mario e I Briganti Sabini. Domenica mattina apertura dell’eremo di San Cataldo. A seguire, alle 11, all’istituto Rinaldi, verrà presentato il volume «Oltre la villa«. Dalle 12.30 si potrà pranzare nelle locande gastronomiche lungo i vicoli del centro storico e alle 15.30 appuntamento all’ingresso del paese pronti per partire, con una navetta, alla volta della Villa Romana di Cottanello che per l’occasione sarà aperta gratuitamente.Questa sera atorna Calici sotto le Stelle, sul patrimonio enogastronomico della Sabina. In piazza del Popolo, la consegna del calice che accompagnerà il visitatore per tutta la serata nel corso delle numerose degustazioni. Vini della Tenuta Santa Lucia, Tenuta Ronci di Nepi, Cantina dei Colli Sabini, Cantina Toni, Lorenzoni e la cantina locale Tenuta Santamaria. Per ciò che concerne la gastronomia, a farla da padrone sarà la tipica porchetta selciana. In serata le note del complesso jazz, swing e blues Quadro Pio, in Piazza del Popolo. Domenica alle 18 al teatro San Michele Arcangelo di, per la rassegna del teatro e dello spettacolo musicale della Bassa Sabina, lo spettacolo «Stravolta dal mio solito destino», con Francesca Nunzi, attualmente protagonista di «Aggiungi un posto a tavola» e «Cuori scatenati». Lo spettacolo è della stessa Francesca Nunzi, le canzoni originali di Marco Petriaggi. I Cantastorie a Casperia, al teatro comunale, oggi alle 18.30, con la voce e i tamburi di Nando Brusco. A, domenica, una giornata a tema floreale-naturalistico, «Orvinio in Fiore».Inaugurazione del sentiero Cai per il Lazio. La prima tappa è oggi: dai partecipanti raggiungeranno nel pomeriggio, dove alle 18 è previsto un incontro alla presenza, tra gli altri, del presidente generale del Cai, Vincenzo Torti. La seconda tappa sarà domenica: con partenza da, i partecipanti arriveranno adverso le 15. Info su www.caiamatrice.it e www.caimonterotondo.it.Celebrare la donna e la sua forza, lanciando un forte messaggio contro la violenza di genere. E’ lo scopo dell’iniziativa «Siamo tutti...Donna» in programma oggi dalle 16.45 nella sede distaccata del Conservatorio di Santa Cecilia al Parco della Musica di Villa Battistini, a. Una conferenza-concerto, un appuntamento tra parole e musica, voluto dalla presidente dell’Associazione La Melagrana, Annarita Plastino, e organizzato grazie al supporto del maestro Cinzia Damiani, fiduciaria per la sede di Rieti del direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, del maestro Roberto Giuliani e degli studenti del Conservatorio che offriranno al pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica con l’esecuzione di arie tratte da Bizet e Gastaldon fino al jazz di Gershwin e Golson, Alla manifestazione ha aderito anche l’associazione «Rete per la Parità», presieduta da Rosa Oliva. L’evento celebra la donna e la sua forza e vuole essere un monito contro la violenza di genere attraverso l’armonia. «La musica - spiega Annarita Plastino - arriva dove le parole non possono arrivare. Educare alla musica, e quindi all’armonia, significa combattere la violenza intesa come rumore interiore che genera dissonanza. Chi genera violenza genera suoni disarmonici e l’educazione all’armonia è fondamentale nel periodo adolescenziale quando l’essere è circondato da rumori e deve imparare ad orientarsi: deve imparare ad essere esso stesso musica». La proposta di organizzare l’iniziativa a Rieti è stata accolta con grande entusiasmo da Cinzia Damiani che spiega: «Il tema della conferenza e gli scopi di promozione sociale delle associazioni coinvolte sono in sintonia con le iniziative a sfondo sociale della nostra Istituzione. Attraverso la musica gli studenti imparano a conoscersi, ad ascoltare l’altro anche quando si proviene da contesti sociali, lingue, religioni differenti». L’ingresso alla manifestazione è gratuito.Verrà presentato oggi alle 16, nella sala consiliare della Provincia di, il libro di poesie del dottor Vincenzo Ciancarelli, introdotto da Maurizio Ramacogi, consigliere provinciale con delega all’Ambiente e ai Servizi sociali. Una raccolta di poesie che è il risultato di un percorso interiore, originato altresì da un trauma affettivo. I versi tendono a manifestare in maniera immediata la varietà di emozioni e di sentimenti che si sono presentati alla coscienza in oltre un anno di vita e di riflessione, e tratteggiano l’evolversi di una battaglia psicologica combattuta col massimo impegno. Le emozioni, le esperienze, il rapporto con la propria interiorità e con gli altri trovano nel ritmo dei versi una via di estrinsecazione e di riscatto, tra malinconia e raccoglimento introspettivo, tristezza o luce di speranza. Ci si può perdere nel dramma di eventi inspiegabili, ritrovare nelle espressioni d’affetto e nella potenza di incontri significativi. Le parole consolano, le rime cullano, il metro snocciola ricordi, pensieri e riflessioni. Vincenzo Ciancarelli è nato a Rieti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso La Sapienza di Roma, si è specializzato in Reumatologia e Geriatria. Attualmente pratica la professione di medico internista presso l’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Da circa due anni si dedica con passione alla poesia e alla commedia, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Appassionato tennista, ama cantare il ruolo della fortuna e del caso nelle vicende umane, riconoscendo nella sorte, imponderabile e a volte beffarda, un fattore determinante di riuscita o d’insuccesso.Musica e incontri aper la festa dell’Europa. Oggi alle 16 al Palazzo della Comunità di Cittaducale, l’incontro «la comunicazione in Europa». Ad aprire i lavori sarà Fabiola Graziani, responsabile servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Cittaducale. Interverranno Federica Bontà, assistente sociale del Comune e Massimo Grandi, psicologo psicoterapeuta della cooperativa «Le nuove chimere». Palazzo della Comunità accoglie anche «Cittaducale Street Festival» iniziativa del Comune angioino, finanziata dalla Regione Lazio e inserita nell’accordo di Programma Mibact-Regione Lazio nell’ambito dei progetti culturali in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici. Oggi alle 21 sarà la volta del Filiberto Palermini quartet con il maestro Palermini, titolare della cattedra di Sassofono Jazz al Conservatorio Pergolesi di Fermo.Si rinnova, domenica, il tradizionale appuntamento di maggio per la popolazione diche si ritroverà nell’eremo di San Michele Arcangelo, a, per una giornata di festa e di preghiera. Alla celebrazione di una messa al mattino nella chiesa rupestre che sorge all’interno della grotta, officiata dal parroco don Carlo, seguirà sui prati all’esterno un raduno dedicato alla degustazione dei prodotti che ogni partecipante porterà da casa, contribuendo così a rendere l’incontro più gioioso. Ma, quella di domenica, sarà anche l’occasione per richiamare ancora una volta l’attenzione di fedeli e turisti sulla straordinaria bellezza dell’eremo situato sul Cammino di San Benedetto, a un’altezza di mille metri, e al cui interno, secondo la narrazione popolare, il guerriero uccise il drago. La grotta, inoltre, offre ai visitatori la vista di un altare sul quale è collocata la statua dell’Arcangelo e di una teca di vetro, conosciuta come l’Ossario degli eremiti.