RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., in piazza Martiri della Libertà, si saluta la nuova stagione con la manifestazione «Fiori d’Autunno», una serie di iniziative legate al mondo vegetale e alla natura, attraverso una mostra mercato di fiori e piante particolari, un mercatino artigianale e iniziative di carattere culturale, storico-artistico e musicale. Vivaisti specializzati, artigiani, pittori sabini e prodotti a km0. La giornata vedrà l’apertura delle chiese e degli spazi museali del paese, con due visite guidate, alle 11 e alle 16, al cosiddetto Poggio Vecchio e alla chiesa di San Giovanni. Musica dal vivo con il duo Isabella Mangani (voce) e Stefano Donegà (chitarra) che si esibiranno nel concerto «Terra e Sal(e)». Previsti laboratori per bambini sia al mattino che al pomeriggio (alle 11, 12 e 16) e una sfilata di moda con abiti realizzati con materiali di riciclo della stilista Movienadia., il ritratto di un paese, la mostra gratuita e aperta al pubblico il sabato e la domenica nell’edificio dei giardini pubblici di Parco Matteotti., in piazza Salvo D’Acquisto, la manifestazione «Dog Pride 2018», con mostre, esposizioni e sfilate canine. Domenica dedicata ai bambini a, con la Compagnia Inserenata ospite di «Catino in Festa», che presenta, alle 16.30, lo spettacolo «La domenica dei mostri selvaggi».Una tre giorni rossiniana, fino a oggi, a Rieti, per ripercorrere a 150 anni dalla scomparsa, fra note, letteratura e cibo, la vita Gioachino Rossini, tra i più celebri compositori italiani. E’ l’iniziativa dell’associazione culturale Polymnia e un omaggio al maestro Alessandro Nisio, scomparso lo scorso maggio, musicista reatino fra i più apprezzati, docente di Canto al liceo musicale dell’«Elena Principessa di Napoli». Il weekend di Polymnia oggi vede il gran finale, «A pranzo con Gioachino Rossini», il conviviale di Villa dell’Annunziata (su prenotazione all’associazione Polymnia, info al 340/3025858), condito dalle ricette proposte dallo stesso Rossini e dalle atmosfere musicali del Mozart italiano (Viola Sofia Nisio e Novella Bassano soprani, Marcello Garbato e Agnese Giammusso al pianoforte).Fino a oggi il centro storico diospita «Madre Terra, Arte e Mestieri», a cura di Comune, Associazione 5 Monti e col patrocinio della Camera di commercio di Rieti. Si spazia dall’agricoltura all’artigianato, agli hobbies. Oggi stand dalle 11. Tra le proposte musicali, stasera alle 21, spettacolo di pizzica con la compagnia Ionica-Aranea.Secondo Raduno Bandistico di Frasso Sabino Memorial Rubino Ippoliti a, oggi 23 settembre. L'iniziativa è organizzata dalla "Banda di Frasso Sabino" diretta dal Maestro Marco Principessa, presidente Quirino Bonaventura, con il patrocinio del Comune di Frasso Sabino e la collaborazione della Pro loco di Frasso Sabino. Le bande che partecipano:-Banda Musicale di Frasso Sabino diretta dal maestro Marco Principessa-Banda Musicale "Gen.Giacinto Duboin" Ginestra Sabina, diretta dal maestro Giancarlo Cecca-Banda Musicale Giuseppe Verdi di Lisciano (RI) diretta dal maestro Giovannelli Davide-Banda Musicale e Majorettes "Nuova Regillo 83" di Moricone diretta dal maestro Mario Carnicelli-Gruppo Majorettes "Don Antonio Santini" coordinatrice Roberta CocciaIl programma:ore 15,30 ritrovo delle bandeore 16,00 sfilata per le vie del paeseore 16,30 spettacolo Majorettesore 17,00 inizio concerti delle bande musicali-Banda Musicale Giuseppe Verdi di Lisciano (RI) diretta dal maestro Giovannelli Davide-Banda Musicale e Majorettes "Nuova Regillo 83" di Moricone diretta dal maestro Mario Carnicelli-Banda Musicale "Gen.Giacinto Duboin" Ginestra Sabina, diretta dal maestro Giancarlo Cecca-Banda Musicale di Frasso Sabino diretta dal maestro Marco Principessaore 19,00 concerto di chiusura