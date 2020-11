RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Ultimo weekend di concerti, che sarà possibile seguire in streaming, per il Fara Music Festival 2020. Il Fara Music è un progetto ideato e prodotto dall’associazione Fara Music, per la direzione artistica di Enrico Moccia. L’emergenza sanitaria non ha permesso quest’anno i concerti live con il pubblico e allora si sono aperte le porte del Tube Recording Studio di Fara in Sabina, dove gli artisti si esibiscono e gli organizzatori, durante le dirette, interagiscono con gli stessi musicisti e con il pubblico che segue da casa. Una formula alternativa che ha comunque permesso di godere degli spettacoli con 73mila persone raggiunte nelle prime due settimane di festiva, oltre a centinaia di commenti, condivisioni e recensioni. Come da tradizione del Fara Music il programma vede l’alternarsi di giovani rappresentanti della nuova generazione Jazz italiana al fianco di artisti da anni sulla scena internazionale. Oggi alle 12, Roberto Gatto Perfectrio, il trio perfetto con Gatto, leader e ai vertici del jazz italiano, che si esibisce insieme al tastierista Alfonso Santimone e a Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. Alle 21, sarà la volta del Rosario Giuliani & Pietro Lusso Duo. Per seguire i concerti dalla pagina del Fara Music Festival, il link è: https://www.facebook.com/faramusicfest.

L’Associazione Sabina in Trekking organizza, oggi, l’escursione nel bosco ad ammirare il caratteristico foliage sabino. Colori autunnali nella secolare faggeta di Poggio Perugino, alle pendici del Monte Pizzuto e del Monte Tancia. La partenza è dalmparcheggio dell’ostello. E'mprevisto il pranzo, una grigliata cucinata alla brace con la legna del bosco, caldarroste accompagnate da vino rosso novello locale. Info e iscrizioni al 327/9308192 (Stefano “Sabina in Trekking”).

Oggi, l’Associazione Terminillo Trekking 360° propone una escursione dal caratteristico paesino di Lugnano fino al panoramico fontanile Lancino. Info e prenotazioni, anche whatsapp: Raffaele 347/9157499. Sempre oggi, escursione alla scoperta delle fonti del Terminillo attraverso faggete secolari e terrazze panoramiche adatta anche ai bambini. Info e prenotazioni, anche whatsapp: Gabriele 392/6744254 oppure Marco 339/2193520.

