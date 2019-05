© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Musica d’autore a, oggi alle 18, nel foyer del teatro Flavio, in occasione della stagione concertistica promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Rieti, nel concerto dal titolo «Nel dolce dell’oblio». Protagonista sarà il Quartetto Quintessenza composto da Maria Antonella Bellavia (soprano), Sandro Sacco (flauto traversiere), Daniele Bellavia (violoncello) e Ornella Bucchignani (clavicembalo), che proporrà un viaggio musicale tra le opere di Haendel, Vivaldi, Locatelli e Hasse. E' possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro (0746/271335) oggi dalle 16.I vicoli dell’arte e del sapore a: oggi edizione speciale «Tra Santi e Briganti», un tuffo a ritroso nel tempo sulle tracce dei briganti. I ragazzi «briganti» di Cottanello introducono nell’atmosfera che si viveva tra i monti a quell’epoca, cantine aperte per degustare specialità locali e un gruppo di musicisti della Banda musicale Santa Cecilia di Cottanello farà conoscere i canti tradizionali e tante altre sorprese a cura di Antonio Fusaro e i Donantò, La Compagnia del Teatro dell’Asola, i Grazie Mario e I Briganti Sabini. Da questa mattina apertura dell’eremo di San Cataldo. A seguire, alle 11, all’istituto Rinaldi, verrà presentato il volume «Oltre la villa«. Dalle 12.30 si potrà pranzare nelle locande gastronomiche lungo i vicoli del centro storico e alle 15.30 appuntamento all’ingresso del paese pronti per partire, con una navetta, alla volta della Villa Romana di Cottanello che per l’occasione sarà aperta gratuitamente.Oggi alle 18 al teatro San Michele Arcangelo di, per la rassegna del teatro e dello spettacolo musicale della Bassa Sabina, lo spettacolo «Stravolta dal mio solito destino», con Francesca Nunzi, attualmente protagonista di «Aggiungi un posto a tavola» e «Cuori scatenati». Lo spettacolo è della stessa Francesca Nunzi, le canzoni originali di Marco Petriaggi. A, domenica, una giornata a tema floreale-naturalistico, «Orvinio in Fiore».Inaugurazione del sentiero Cai per il Lazio. La seconda tappa è oggi: con partenza da, i partecipanti arriveranno adverso le 15. Info su www.caiamatrice.it e www.caimonterotondo.it.Si rinnova, oggi, il tradizionale appuntamento di maggio per la popolazione diche si ritroverà nell’eremo di San Michele Arcangelo, a, per una giornata di festa e di preghiera. Alla celebrazione di una messa al mattino nella chiesa rupestre che sorge all’interno della grotta, officiata dal parroco don Carlo, seguirà sui prati all’esterno un raduno dedicato alla degustazione dei prodotti che ogni partecipante porterà da casa, contribuendo così a rendere l’incontro più gioioso. Ma, quella di domenica, sarà anche l’occasione per richiamare ancora una volta l’attenzione di fedeli e turisti sulla straordinaria bellezza dell’eremo situato sul Cammino di San Benedetto, a un’altezza di mille metri, e al cui interno, secondo la narrazione popolare, il guerriero uccise il drago. La grotta, inoltre, offre ai visitatori la vista di un altare sul quale è collocata la statua dell’Arcangelo e di una teca di vetro, conosciuta come l’Ossario degli eremiti.