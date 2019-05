© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., per la XIV edizione della Settimana musicale mirtense, questa mattina in Sala Farnese l’apertura della mostra del «Disco usato e da collezione...20 anni dopo». Alle 17, sempre in Sala Farnese, pratiche performative e percorsi di ricezione culturali a cura di Daniele Palma. Oggi alle 16, nell’Abbazia benedettina di, l’Orchestra Fara Classica diretta da Francesco Lupi metterà in scena un concerto con l’esecuzione della Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, nella versione orchestrale. Sul palcoscenico, tra gli altri, il soprano Fumiyo Takayabu, il contralto Ambra Vespasiani, il tenore Roberto Cresca e il baritono Alessio Quaresima Escobar. Presenti anche il Coro Incanto diretto da Giorgio Paris, il coro Nova Chorale Eretina diretto da Franco Tinto, il Coro San Francesco di Terni diretto da Maria Cristina Luchetti e il Coro Novum Convivium Musicum diretto da Antonio Pantaneschi. L’appuntamento, col Patrocinio del Comune di Fara in Sabina e l’Abbazia di Farfa, è organizzato dall’associazione musicale InCanto con la partecipazione di Ht Classical e Giovanni del Monte. Sempre aoggi la mostra mercato del giardinaggio di qualità «Fiori in Farfa». La manifestazione, dalle 9.30 alle 19 di ogni giorno, è allestita nel Parco Cremonesi.Tra Terra e Acqua, domenica, ad, alla scoperta delle cascate delle Barche, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Le associazioni del Progetto Posterremoto propongono un itinerario escursionistico alla scoperta delle cascate delle Barche con appuntamento oggi alle 10 a Capricchia di Amatrice presso il Sacro Cuore. Da qui si partirà alla volta del sentiero che conduce alla cascata formata dal fosso del Solagna con il suo salto di 40 metri. Alle 13 ristoro con prodotti genuini di alcune piccole aziende locali.Festa dell’Immaginetta a. Oggi, nel Comune reatino, l’appuntamento della tradizione, con momenti dedicati alla fede e altri ricreativi. Alle 9.30 la funzione religiosa nella cappella Immaginetta, alle 19 la processione, alle 19.30 la messa a Monte Cavallo con la benedizione dei bambini. Alle 16 lezioni di yoga, alle 17.30 la Società filarmonica di Monte San Giovanni, alle 21.45 l’Orchestra Sole d’Italia e, per finire, spettacolo pirotecnico.