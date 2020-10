RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Ritorna a Rieti la Festa del Cioccolato, giunta alla sua nona edizione. Fino a domenica, dalle 10 fino a tarda sera in piazza Mazzini, la festa anima la città per la gioia degli amanti del cioccolato artigianale. Stand di cioccolato artigianale da assaggiare e acquistare, oltre ai laboratori choco play (solo su prenotazione) che raccontano l’arte della lavorazione del cioccolato grazie all’opera dei maestri cioccolatieri. All’insegna dell’arte e della didattica per bambini, la Festa del Cioccolato promette quest’anno una edizione tra grandi classici e golose novità, con il pubblico che potrà scegliere tra un ampio ventaglio di iniziative. I laboratori didattici per bambini sono tenuti dal maestro cioccolatiere Alessandro del Vecchio, che realizzerà in piazza attività di arte creativa. Per partecipare ai laboratori bisognerà prenotarsi al 329/3804959. Promossa dall’Associazione cioccolatieri Choco Amore, con il patrocinio del Comune di Rieti, la festa colloca gli stand in piazza Mazzini, per garantire il distanziamento. L’intera area sarà delimitata e gestita, sulla base delle più attente soluzioni igienico-sanitarie. Il presidente della Choco Amore, Antonio Schettini di Merate, sottolinea la valenza culturale e sociale del tour delle feste del cioccolato nazionali, ribadendo che «il cioccolato vero è utilissimo per le malattie cardiovascolari, è un ottimo antidepressivo, stimola il metabolismo, ha notevoli capacità antiossidanti e, soprattutto, è buono». La prefettura, dopo aver riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppina Reggiani, ha diramato un comunicato in cui viene ribadita la necessità che la manifestazione si svolga nel rigoroso rispetto delle misure anticovid, a tutela del bene primario della salute pubblica; ha poi richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale ad autorizzare la manifestazione, affinché siano predisposte idonee e specifiche misure organizzative e di protezione atte a evitare in ogni modo rischi di aggregazione e affollamento, ivi compreso il tracciamento dei partecipanti all’evento. Il delegato del sindaco di Rieti, condividendo le considerazioni del prefetto, ha assicurato l’impegno dell’amministrazione comunale a individuare, d’intesa con gli organizzatori, tutte le soluzioni operative che consentano di autorizzare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e nella scrupolosa osservanza delle regole.

A Cantalupo, oggi alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, la presentazione del libro “Cibo sovrano”, alla presenza dell’autore, l’onorevole Maurizio Martina. Sempre a Cantalupo, rinviata a data da destinarsi la castagnata a Parco Camuccini, che si sarebbe dovuta svolgere questa sera.

Aperture straordinarie della villa romana degli Aurelii Cottae a Cottanello, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre. Previste visite guidate gratuite tenute da funzionari della Soprintendenza e archeologi. La villa degli Aurelii Cottae sembra discendere da Numa Pompilio, si trova in località Collesecco. Ingressi alle 10.30, 11.30 e 12.30 con prenotazione a: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it.

Torna il jazz in Sabina grazie al Fara Music Festival Autumn Edition. Un progetto ideato e prodotto dall’Associazione Fara Music, per la direzione artistica di Enrico Moccia, che propone questa edizione speciale con 5 concerti, da oggi al 18 ottobre, con alcune delle più interessanti band tra le nuove generazioni del jazz italiano. A fare da cornice a questi eventi, ilborgo dell’Abbazia di Farfa. Nel primo weekend della rassegna si esibiranno il quartetto capitanato dal chitarrista Andrea Infusino, questa sera, mentre domenica sera sarà la volta del Giuseppe Cistola Quintet. Nelle giornate a seguire saliranno sul palcoscenico Andrea Garibaldi Quartet (venerdì 16 ottobre), Ermanno Novali Trio (sabato 17) e Bonora (domenica 18). L’inizio dei concerti è alle 21.30 nella sala polivalente. Gli spettacoli (a numero chiuso) sono progettati per essere sostenibile in questa inedita fase dello spettacolo dal vivo. Seguendo le normative vigenti sarà possibile fruire dei cinque concerti che saranno di facile accesso e daranno, solo a chi si prenoterà anticipatamente, la possibilità di partecipare al costo simbolico di 1 euro. Biglietti prenotabili scrivendo all’e-mail: ticket@faramusic.it.

“Sentieri Interrotti”, la rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller, verso il gran finale. Questa sera alle 21, al teatro Vicolo Primo di Poggio Moiano lo spettacolo “Lisboa meu amor”, viaggio musicale dal Fado alla nuova musica portoghese, realizzato dal trio composto da Isabella Mangani al canto, Carla Tutino al contrabbasso e da Stefano Donegà alla chitarra classica. Lo spettacolo è un’occasione per conoscere più da vicino «una terra tanto mediterranea quanto atlantica che molto ha da dire a chiunque voglia lasciarsi attraversare dai suoi stimoli sonori», recita la presentazione del concerto. La rassegna termina sabato 17 ottobre a Casaprota, con lo spettacolo teatrale della Compagnia Luceombra “Terra!”. Il costo del biglietto per singolo spettacolo è di 4 euro.

Seconda edizione dello “Slow Tour Festival”, oggi e domenica, a Castel di Tora. A causa delle condizioni meteo incerte tutti gli spettacoli programmati all'aperto in piazza San Giovanni Evangelista, si svolgeranno, negli stessi orari previsti, presso la Sala polifunzionale di Largo Armando Massimi. Nel rispetto delle misure anti-covid, essendo i posti limitati, si consiglia la prenotazione al 340 1343070. Oggi: Sala Polifunzionale Largo Armando Massimi, ore 10: presentazione della mostra fotografica “Il Borgo Riflesso”. Al bivio Via Turanense, ore 10.30: partenza escursione guidata “La cascata delle Vallocchie”; partenza ciclo-escursione guidata “Le Segrete del Lago del Turano”; partenza escursioni in barca a vela. Sala Polifunzionale Largo Armando Massimi, ore 17: presentazione del libro “Private”; a seguire concerto musicale “Gipsy Swing”.

Domenica 11 ottobre. Bivio Via Turanense, ore 10.30: partenza escursione guidata “Il Borgo di Monte Antuni”; partenza ciclo-escursione guidata “Le Segrete del Lago del Turano”; partenza escursioni in barca a vela. Sala Polifunzionale Largo Armando Massimi, ore 17: spettacolo teatrale “Castel di Tora in scena”. Tutti gli eventi e le escursioni sono gratuiti. I posti disponibili per le escursioni sono limitati e la prenotazione è obbligatoria a seguenti numeri: escursioni a piedi ( 347 3360719 ) escursioni in bicicletta ( 388 1478870) escursioni in barca a vela ( 331 7178581 ).

Weekend escursionistico sui Monti Sabini, con pernottamento nell’ostello “Tancia Hostel House” con l’Associazione Sabina in Trekking. Oggi e domenica, escursioni sul Monte Tancia, passando per la Rocca Tancia, l’eremo rupestre di San Michele, le Pozze del Diavolo, Casale Fatucchio fino alla cima del Monte Ode. È possibile partecipare anche solamente a una delle due escursioni giornaliere. Info: 327/9308192.

