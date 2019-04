© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino., per la stagione di teatro contemporaneo, al Teatro Potlach stasera alle 21, la commedia «Tre cuori e una capanna in un’isola dei mari del sud», della compagnia romana Seven Cult (con Maddalena Rizzi) Quattro attori in scena per la regia di Filippo D’Alessio in una commedia esilarante. Domenica alle 17 per la stagione di teatro ragazzi, «Un soldatino di stagno», nuova produzione della Compagnia abbruzzese Ti effeu.Sabina in prima fila, la kermesse che vede la direzione artistica di Paolo Di Reda, propone per il weekend 8 film e uno spettacolo teatrale. In quest’ultimo, alle 18.30 di domenica a, al teatro comunale, l’attrice Francesca Ritrovato, accompagnata dal musicista Fabio Macagnino, presenta il suo testo «Una spina nella carne», spettacolo che parte da una ricerca sugli ospedali psichiatrici. Per il cinema i film in cartellone sono, quello di stasera alle 21, a, alla Casa del Cittadino, «Se son rose» e, sempre stasera alle 21, al teatro di, «Troppa grazia». Domenica si comincia alle 18 alla sala Elpidio Benedetti di, con la prima proiezione in Sabina di «Cold War» del polacco PawelPawlikowski. Domenica alle 18 a, sullo schermo la commedia «Ti presento Sofia» e, a, «Il mistero della casa del tempo». A chiudere il weekend sarà, alle 18.30, al convento San Paolo, con «Robin Hood - L’origine della leggenda».Oggi alle 17.30 e alle 21, domenica alle 17.30, la compagnia teatrale reatina Dimà Smettemo, al Palladio di, in via Fratelli Sebastiani 23, propone il progetto artistico «www.marrapi.tu». Regia di Anna Rita Caroselli. Ultimo appuntamento per gli «Incontri del sabato» organizzati dagli Amici del Museo: oggi alle 18, nella sala Benedetti, la conferenza «Città scomparse della Sabina», una ricerca del Centro studi sabini, relatore Federico Giletti.