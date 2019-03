© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Quinta settimana per «Sabina in prima fila», rassegna di cinema in Sabina. Tra le novità della settimana, il film «Se son rose» di Leonardo Pieraccioni, oggi alle 18 al teatro San Michele die «Robin Hood - L’origine della leggenda» al teatro di. Oggi, inoltre, sarà il turno di «Un affare di famiglia», alle 18 alla sala Elpidio Benedetti (ex Casa delle Culture) di; a«La stanza delle meraviglie», presentato alle 18.30 al Convento San Paolo. Aalle 18, nella sala comunale, «Il mistero della casa del tempo». La direzione artistica della kermesse è di Paolo Di Reda.per la stagione di Teatro ragazzi al teatro Potlach, oggi alle 17 è la volta di «Florinda e l’Orco» del Teatro Par di Matera: si tratta della versione italiana e originale della fiaba «La bella e la bestia» e viene messa in scena con attori, pupazzi realizzati dalla compagnia, e musica suonata e cantata dal vivo.Oggi alle 18.30 al teatro Manlio di«Que Serà», spettacolo con Paolo Triestino, Edy Angelillo e Giancarlo Ratti, la regia è di Paolo Triestino e Roberta Skerl.Due escursioni per oggi: la prima con ritrovo alle 9 in piazza aper la passeggiata ai borghi. Organizzata dall’Associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto e guidata da Marco d’Ovidio, l’escursione toccherà la Villa romana di Cottanello, l’Eremo di San Cataldo, antica cava di marmo rosso. Da, alle 9, col gruppo Sabina in Terekking, si andrà sul cammino degli eremiti e i loro romitori: gli eremi di San Leonardo e di San Michele Arcangelo tra Roccantica e il Tancia, compreso il pranzo.