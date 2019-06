© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Parte la 28esima rassegna Grande cinema italiano di. Luci accese a Parco San Paolo tra film e grandi ospiti. Stasera (21.30) il film di Daniele Luchetti «Momenti di trascurabile felicità» con Pif. Proiezioni tutte le sere alle 21.30 fino al 14 luglio. Gli ospiti saranno intervistati da Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis. Stand gastronomici a cura della Pro loco.Festival organistico farfense, a, oggi alle 16.30 con Cadario. Festival di pratiche teatrali al Teatro Potlach di: fino a oggi Masterclass teorico-pratica «La struttura espressiva: crescita di un work in progress. Composizione, forme incerte, andare a fondo ovvero modellare dal dentro» con Eugenio Barba e Julia Varley, Odin Teatret. Ascalo serata gastronomica per la festa di San Giovanni Bosco al Parco San Michele e la musica: questa sera Cassandra De Rosa, di «Amici». Afesta di San Giovanni Battista tra momenti liturgici, serate musicali e gastronomia. Fino a oggi a, serate musicali e la sagra degli strozzapreti.Motoincontro «TerreInMoto 2019» oggi del Motoclub Bertolla Garage di Amatrice che, dal 2016, ricorda l’ex presidente Eugenio Casini, scomparso per il terremoto con la sua famiglia. «Un appuntamento che oltre a unire centinaia di centauri ad- spiegano dal direttivo del Motoclub - punta ad aiutare Daniel, 4 anni e mezzo, che lotta contro una rara malattia. Il ricavato del TerreInMoto 2019 sarà destinato alla sua famiglia». Oggi appuntamento a Pescara del Tronto, aperitivo e partenza per il run «Nel Cuore di Amatrice» fino a Parco Minozzi con un momento di preghiera per le vittime del sisma. La giornata si chiuderà col pranzo «Sapori Tipici di Amatrice» e le premiazioni.è il weekend del Palio del Velluto, che rievoca la visita di Margherita d’Austria, figlia di Carlo V, del 1541. I sesti si sfideranno nelle competizioni tradizionali per conquistare il drappo di velluto. Molteplici le iniziative collaterali, dalla gastronomia. Oggi la giornata clou: dalle 16 il corteo storico con 600 figuranti e la Corsa dell’Anello, per decretare il sesto vincitore del Palio del Velluto.Fino a oggi, a, tornano i colori dell’Infiorata del Sacro Cuore, in cui vengono realizzati oltre 300 metri di tappeti floreali allestiti lungo le vie principali del paese. Ogni sera un appuntamento con artisti musicali: stasera pizzica e taranta, mentre domenica c’è la sagra dell’asparago selvatico e il raduno delle majorettes. Madrina della manifestazione, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Stand gastronomici, processione con la Banda musicale di Poggio Moiano e concerto con sfilata dei Bersaglieri di Monteleone Sabino., oggi, l’infiorata che vede tra gli organizzatori Valentino Iacobucci, storico presidente dell’Associazione Porta d’Arce.Ventinove edizioni per il Premio internazionale di Danza, sette per la sua appendice delDanza Estate che, sostenuta soprattutto dalla Fondazione Varrone al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, oggi alle 18 vede il Gala finale per eleggere i vincitori del concorso e delle borse di studio.