RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reaatino.Cinema in Sabina con tre rassegne: arene all’aperto, film d’autore, ospiti e ristorazione. È il ritorno alla normalità, tra prescrizioni e regole, ma è la cultura che pian piano torna a riprendersi i propri spazi. La rassegna “Grande cinema italiano”, a, è iniziata a Parco San Paolo con l’omaggio a Sordi, Fellini, Morricone, oltre a un augurio a Franca Valeri, prossima ai cento anni, e andrà avanti fino al 5 agosto con le proiezioni tutte le sere dalle 21.30. Il cartellone vede questa sera il film “Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità”, di Juilan Schnabel, il ritratto umano di un’anima come quella del maestro olandese. Ci sarà a disposizione lo spazio ristorazione. Gli ingressi sono contingentati e regolati dall’organizzazione., è iniziata, presso l’anfiteatro di San Biagio, la rassegna “Parliamo di donne”: due fine settimana consecutivi con film in cui protagoniste sono la donna e la famiglia. Ospiti con i quali intrattenersi nel dibattito post- proiezione, insieme al direttore artistico della kermesse, Luca Verdone, e spazio apericena. Questa sera, “La bocca”, per la regia di Luca Verdone. Consigliabile prenotare: apericena, cinema o entrambi. E-mail: anagrafe@comune.cantalupoinsabina.ri.it, telefono: 345/9709968., “Cinema d’Estate”, con la rassegna dedicata a Fausto Tozzi nella nuova area park. Questa sera, il cinema va in trasferta nella frazione di, dove sarà proiettato in piazza il film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30.Escursioni e musica in Sabina. Oggi escursione alle. La Clessidra ufficio turistico organizza la “Passeggiata attraverso i Sentieri di”, questa sera, tra natura e paesaggi e spazio del gusto. Chiuderà la passeggiata il misticismo della cappella cimiteriale, dove si potrà ammirare l’opera “Cenere” dell’artista di arte urbana Borondo, aperta per i visitatori in notturna.Oggi, con raduno alle 8 e partenza alle 8.30, in località, da, escursione alla sorgente del fiume Velino, a cura dello Sci club Selvarotonda, con il supporto dei ragazzi del luogo e il patrocinio sia del Comune e della Via del Sale onlus (info: 339/2650241). Durata di tre ore, con un’ascesa di 600 metri di dislivello.Domenica di riflessione sul femminicidio. È l’obiettivo di “La Panchina rossa”, iniziativa del Comune di, dalle 17 del 26 luglio, nella piazzetta dietro la chiesa. Onori di casa del vicesindaco Andrea Martellucci che, con l’assessore Alba Paoletti, introdurrà Barbara Calabrese, dell’Università di Tor Vergata, che presenterà il libro “Ricerca del benessere come molla dell’evoluzione”. Dopo la dottoressa Barbante, presentazione di “Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso”. Quindi, rassegna di poesie di scrittrici locali sul femminicidio, la premiazione simbolica di due donne del paese e l’inaugurazione della panchina rossa in piazza Marconi, con la banda.