RIETI - Sette ettari e mezzo di pannelli fotovoltaici tra le colline sabine. Il 4 dicembre è stata richiesta dalla società interessata la valutazione di impatto ambientale (Via) per un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Castelnuovo di Farfa.Residenti già sul piede di guerra: preoccupazioni per l'impatto su paesaggio e agricoltura. Il Comune si impegna a indire sul tema un consiglio straordinario per valutare la situazione e prendere, unitariamente una decisione.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 11 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA