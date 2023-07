Martedì 25 Luglio 2023, 00:10

RIETI - ​Comune che vai acquirente immobiliare che trovi. Il mercato, rispecchiando le caratteristiche della provincia di Rieti, non è omogeneo su tutto il territorio. In linea di massima, i prezzi al metro quadrato vengono tenuti bassi dalla qualità edilizia, specie in Comuni come Rieti e Fara Sabina dove c’è una presenza diffusa di costruzioni in 167, ma in ogni zona le istanze si diversificano e, con esse, le caratteristiche delle persone che vogliono comperare o affittare casa.

Lo scenario. «A Fara Sabina - spiega Andrea Giulivi, agente immobiliare del gruppo Sabina affiliati gruppo Tecnocasa - si riscontra una grandissima richiesta di prime case dai giovani, spesso coppie, e legata alla presenza del polo della logistica. È un fenomeno in costante crescita, tanti vengono da Rieti, ma tanti anche da Roma e da fuori regione, come dalla Campania.

Sul capitolo affitti, «la grande massa di gente che si è riversata e continua a riversarsi su Fara ha fatto aumentare anche le richieste di immobili in locazione e, quindi, genera l’interesse degli investitori che vogliono comperare casa per metterla a rendita». Questa domanda, però, non trova riscontro nell’offerta, ora carente sia per gli affitti che per le vendite. «Esatto - prosegue Giulivi - a Fara la mole di richieste quotidiane non trova collocazione sul mercato perché non ci sono case. Tanti acquirenti si spostano verso la Sabina romana e pure verso Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina».

Spostandosi verso Poggio Mirteto, invece, si nota che il mercato degli appartamenti soffre, mentre è molto vivo il mercato interno. «Qui - aggiunge l’agente - l’età media degli acquirenti sale, dai 45 anni in su, e si prediligono le case in campagna, semi indipendenti e indipendenti, istanza aumentata post Covid». Stessa situazione a Montebuono, Tarano e in altri Comuni della Bassa Sabina. A Stimigliano e Forano c’è grande interesse per gli investimenti ed è molto sviluppato il mercato degli affitti, vista la presenza di stranieri che vivono e lavorano in quelle zone. I borghi, invece, mantengono sempre il loro fascino. «Casperia (nella foto) si conferma molto interessante, ma non è ambita, come si pensa - spiega Giulivi - unicamente da inglesi, olandesi e stranieri in genere. C’è anche un mercato interno alla provincia. Ci sono tante persone del Reatino che decidono di comprare un appartamento nel centro storico di Casperia, che tiene bene soprattutto quando si tratta di case con panorama e piccoli giardini».

Il capoluogo. Seppure con caratteristiche diverse, anche il capoluogo detiene un mercato vivo. «Sia interno, soprattutto nelle zone di Città Giardino, Micioccoli, Campoloniano, che esterno, soprattutto dopo il Covid. Anche i romani - afferma l’agente - vogliono la casa a Rieti, considerandolo un posto molto vivibile. Da Roma si spostano a Rieti cercando un appartamento in centro storico o un appoggio, guardando al Terminillo che rappresenta una grande attrattiva. In più, rispetto a Fara Sabina, qui l’offerta immobiliare è maggiore».

L’alta Sabina, infine, è da sempre meta turistica e «a Castelnuovo di Farfa, Scandriglia e Valle del Turano - conclude Giulivi - l’80 per cento delle vendite riguarda le seconde abitazioni».