RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Parte la stagione del carnevale nel Reatino: domenica il primo appuntamento in maschera a, dove il Comune, insieme all’Associazione Ragazzi di Campagna Montisola, con il centro commerciale naturale Contigliano che raccoglie attività e commercianti, organizza i festeggiamenti per il carnevale 2020. Appuntamento domenica alle 14 per il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via IV Novembre. Alle 14.30 parte la sfilata di carri e maschere con la partecipazione di bande musicali e majorettes: al termine verranno premiati i più belli. In piazza degli Eroi si terrà la festa finale e saranno allestiti stand enogastronomici. Info: 333/6796607.Quello di domenica è solo il primo tra i numerosi appuntamenti per il carnevale che coinvolgeranno la provincia reatina. Sempre domenica, inoltre, sagra della castagnola presso il Centro Coop Futura di. La domenica di carnevale, in base al calendario, sarà il 23 febbraio, ma sfilate e iniziative sono in programma sia prima che (in un caso “classico” come è ormai il carnevalone liberato) dopo. Altre date per le feste di carnevale in provincia saranno, infatti, tra le altre, quelle diper il “carnevale nel Centro d’Italia” domenica 16 febbraio, quando nel Capoluogo è in scaletta la sfilata, un ritorno dopo lo stop del recente passato. Stessa data per il carnevale talocciano e per quello dei bambini con annessa sagra della bruschetta di. Sabato 22 febbraio il carnevale ae quello di. Domenica 23 febbraio il “carnevalone poggiano” nel paese mirtense che festeggia la sua 158esima edizione. Sempre il 23 il carnevale die quello di. Poi il primo marzo il “carnevalone liberato” sempre a, domenica pomeriggio alle 16, riparte la stagione degli incontri della Compagnia dell’Inserenata presso il Circolo Gourmet: il primo appuntamento del Circolo Pickwick è intitolato “Un giorno scriverò di questo posto”.Doppia escursione nella Sabina, oggi e domenica, a cura dell’Associazione Sabina Trekking, che propone, domani, la camminata dallealla cima molto panoramica del Monte Ode, partendo dal valico del Tancia. Domenica, poi, secondo appuntamento con l’escursione daalla scoperta della dolina carsica del Revotano. Per entrambe le escursioni sono previste “pause” con polenta alla brace e degustazioni (info: 327/9308192).Iniziativa per i cani nel rifugio dell’Associazione Gli Amici di Fiocco. Oggi, L’Isola dei Tesori (via Giovanni Amendola, a) promuove lo “Charity day - Il tuo usato diventa buono”: l’invito è a donare l’usato del proprio animale in cambio di un buono per l’acquisto del nuovo. Oggi e poi il 15, 22 e 29 si può portare al negozio cucce, coperte, guinzagli, cuscini, cappottini puliti e in buono stato, per i cani del rifugio.Si torna a ridere rigorosamente in dialetto. Un genere, quello della commedia in vernacolo, che riscuote sempre un grande successo. Nel fine settimana, il teatro Flavio Vespasiano dipropone la commedia in dialetto reatino “N’imbrogliu maleittu”. Lo spettacolo è a cura della compagnia Il Piccolo Teatro Città di Rieti “Vincenzo Marchioni”, per una commedia in due atti scritta da Camillo Vittici e trasposta in vernacolo reatino da Antonio Simeoni. Top secret la trama. Sul palco, oltre allo stesso regista Simeoni, ci sono Marco Lafiandra, Carla Fabbri, Santina Mancini, Luigia Francia, Giuliano Ceola e Angelo Brodone. Due le repliche in programma: oggi con inizio alle 21 e domenica 9 febbraio, con lo spettacolo alle 17.30. Il biglietto ha un costo di 10 euro, mentre il ticket ridotto è di 8 euro. Per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi al botteghino del teatro Flavio, aperto al pubblico in questi giorni la mattina dalle 10 alle 13 e poi nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. Lo spettacolo in vernacolo, come accennato, proposto da diverse compagnie reatine, continua registrare un successo di pubblico: l’ultimo esempio in ordine cronologico a gennaio, per una stagione che prevede altre proposte a Rieti di questo apprezzato genere di spettacolo.Oggi alle 17.30 (ingresso libero), al Polo del Gusto di- Area Food, va in scena una narrazione inedita per il Centro d’Italia: è “Via Cassin”, evento che apre la quarta edizione di Montagne in Movimento, organizzata dal Cai di Amatrice e patrocinata dal Comune di Amatrice, con il sostegno di Montura e la collaborazione della Casa della Musica di Amatrice. Si tratta di un reading musicale con commenti e voce recitante che narra, all’ombra del Pizzo Badile, alcuni tra gli episodi meno conosciuti di quattro protagonisti dell’alpinismo (Ragni di Lecco): Serafino Ripamonti, Michele Riccardi, Alberto Della Vedova e Alessandro Giampieri. Per info: 348/7956329 e info@caiamatrice.it.