di Raffaella Di Claudio

RIETI - Controlli a tappeto dei carabinieri in Bassa Sabina. I militari della Compagnia di Poggio Mirteto hanno eseguito una serie di controlli, in particolare, a Castelnuovo di Farfa e a Stimigliano, soprattutto su veicoli ed esercizi commerciali.



Nella serata del 29 marzo, con l’impiego di 8 pattuglie e 18 militari delle stazioni di Stimigliano, Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Collevecchio, Poggio mirteto e Passo Corese, coordinati dalla centrale operativa, hanno effettuato una serie di controlli stradali nelle aree sensibili del territorio e nelle vicinanze dei luoghi maggiormente colpiti dai reati contro il patrimonio, eseguendo alcune perquisizioni locali e personali nei confronti di pregiudicati ed ispezionando 2 esercizi commerciali in varie località. Tale attivita’ ha permesso di fermare e controllare complessivamente 61 autoveicoli, identificando 80 soggetti, dei quali 19 cittadini stranieri, uno dei quali sprovvisto di documenti validi per la sua permanenza sul territorio nazionale, per il quale sono avviate le procedere previste tramite ufficio immigrazione.



Sempre i carabinieri, inoltre, hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma un giovane di Casperia che aveva contattato il 112. La denuncia è per procurato allarme e oltraggio a pubblico uficiale. Si tratta di Z.F. 17enne cittadino italiano, che sotto l’effetto dell’alcool, come successivamente accertato, aveva eseguito una chiamata al numero di emergenza 112 per una lite violenta in famiglia.



La pattuglia giunta sul posto, previa verifica ed a seguito di accertamenti, appurava che non vi era stata alcuna lite ed il minore iniziava a ingiuriare ripetutamente e senza alcun motivo, i militari componenti la citata pattuglia intervenuta. Verificata l’assoluta inconsistenza di quanto segnalato, il giovane veniva deferito per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e procurato allarme.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



