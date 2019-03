IL PROGRAMMA

RIETI - Da domani 29 marzo a domenica a Vescovio di Torri in Sabina e nei Comuni limitrofi l’evento di promozione turistica “Alla scoperta della Sabina Itinerante”. Ad oggi hanno aderito più di 150 persone e 70 camper, ma si attendono ancora conferme.Si parte domani con l’arrivo degli equipaggi a Vescovio. Sabato al via le visite guidate dalla nuova area sosta camper, “Baracche di Tarano” e Tarano; a seguire un giro alla scoperta del borgo di Stimigliano dove i visitatori potranno visitare anche il comune, la chiesa di Santi Cosma e Damiano, San Valentino e infine una dimostrazione presso il forno comunale. Alle 12.30 I partecipanti verranno divisi in due gruppi: il primo andrà direttamente a pranzo alla trattoria Capocroce, il secondo visiterà Cantalupo e poi viceversa. Dopo pranzo tutti alla volta di Casperia dove i partecipanti verranno divisi in due gruppi: il primo visiterà Rocchette, il secondo Torri e poi si invertiranno.Alle 18.30 Inizio del convegno presso l’Oasi di Vescovio: dopo i saluti del Presidente dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina Franco Gilardi e del sindaco di Torri Michele Concezzi la parola passerà al Presidente ACT Italia; del Presidente “Tanta strada camper Club” e Blog “Liberamente in Camper”. A seguire apericena con prodotti tipici locali e Concerto musicale del gruppo folk rock “Padre Trio”. Domenica gita con battello sul Tevere dall’approdo di Poggio Mirteto Scalo, visita Santuario di Vescovio, visita Agro Foronovano. Il presidente dell’Unione di Comuni Bassa Sabina, ha sottolineato “l’importanza e l’efficacia di questi eventi per il turismo dei territori” ringraziando Enti, associazioni, volontari aziende e tutti cloro che hanno permesso questa manifestazione.