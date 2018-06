di Samuele Annibaldi

RIETI - Venerdi prossimo alle 21 i comitati spontanei e organizzati danno appuntamento a cittadini e istituzioni nella piazza di Poggio Sommavilla, frazione di Collevecchio, per organizzare azioni congiunte contro il progetto della realizzazione della centrale a biogas che dovrebbe sorgere a Ponzano Romano nella Valle del Tevere in un raggio di circa due chilometro dal borgo di Poggio Sommavilla.

Oggetto dell'incontro è quello di partire con azioni congiunte per scongiurare quello che i comitati definiscono un "pericolo che mette a repentaglio la salute pubblica". Nei giorni scorsi oltre al no unanime contro questa ipotesi di realizzazione della centrale da parte del consiglio comunale di Stimigliano, si è registrata anche una ecopasseggiata di protesta a Ponzano nei pressi dell'area dove dovrebbe sorgere l'impianto da parte di cittadini con presenze anche dalla Sabina, da Stimigliano e Forano, comuni dirimpettai alla zona dove la centrale dovrebbe essere realizzata.

