RIETI - Gli appuntamenti del 6 gennaio, festività dell'Epifania, a Rieti e in tutto il Reatino.Oggi, a, dalle 11, mostra mercato dell’artigianato e degustazione di prodotti locali, dalle 12.30 stand gastronomico e spettacolo musicale del Trio Marco Malatesta. Arrivo della Befana alle 14 e, alle 15, premiazione del “Presepe più bello”.Prosegue fino a oggi la magia della rievocazione del Presepe vivente a, dove la rappresentazione nacque con San Francesco. L'ultima rappresentazione è in programma oggi, con inizio alle 17. Le tribune allestite possono ospitare fino a duemila visitatori, presenti tensostrutture riscaldate. E ultime repliche dei Presepi viventi in programma oggi alle 17 ae, alle 18.30, a, oggi alle 16, la Pasquarella per le vie del borgo. A, oggi alle 10, in piazza Valeriani, arriverà la Befana. Befana in arrivo, oggi alle 15.30, anche alla biblioteca di. A, questa mattina, arrivano i Magi a cavallo, poi i mercatini e, alle 18, nella chiesa di San Giovanni, concerto della Banda Orchestra Dino Gentileschi. A, oggi alle 16, in piazza Umberto I, festa dell’Epifania con il circo contemporaneo Hoopelai di Andreanne Thiboutot. A, oggi, l’arrivo della Befana. A, oggi alle 12, la Befana in piazza. Nel centro di, oggi alle 17, arriva la Befana., oggi alle 18, concerto della Befana con i Blue-Moon sulle colonne sonore dei film. A, questa mattina, la Pasquarella suonata dalla Banda musicale Colandrea di Borbona mentre alle 18 arriva la Befana. Escursione (info su pagina facebook “Sabina Trekking”) oggi alle Pozze del diavolo.