di Renato Leti

RIETI – Il calcio argentino e quello sabino s’incontrano al Comunale di Forano nel segno dei giovani ed è festa grande. L’evento è stato organizzato dalla dirigenza della Valle del Tevere ed i protagonisti sono stati i Giovanissimi nati nel 2004-2005 che per l’occasione hanno tenuto alti i colori delle rispettive nazioni. L’iniziativa è scaturita dalla tournèe che i giovani calciatori sudamericani del Commodoro (squadra che porta il nome della città ubicata in Patagonia) stanno facendo in Italia disputando varie amichevoli in diverse regioni, tra cui quelle con i coetanei della Roma avvenuta nel centro dell’Acquacetosa e quella con il Lecce. La scelta di Forano non è stata casuale, visto che il paese sabino da decenni è meta di molti argentini che, in alcuni casi, hanno poi acquisito anche residenza e cittadinanza. Un esempio su tutti è quello del calciatore Adrian Ricchiuti che proprio a Forano ha iniziato la carriera calcistica approdando poi al calcio professionistico e militando nella sua brillante carriera nella Ternana, Genoa, Carpi, Pistoiese, Livorno, Arezzo, Rimini, Catania, Virtus Entella, Rovigo. Per svariati motivi il presidente della Valle del Tevere, Enzo De Santis, è stato particolarmente felice di questa gara amichevole realizzata insieme a Raffaele Liturri ed ai genitori di tanti ragazzi che ne hanno curato l’aspetto pratico. Lo stesso De Santis ha ribadito che tramite Facebook molti tifosi della Valle del Tevere seguono dall’Argentina il campionato della squadra biancoblu. Il risultato della gara è stato di 5-3 a favore dei padroni di casa ma l’aspetto più bello è stato l’insieme dei vari momenti della giornata con l’esecuzione degli inni nazionali e lo scambio delle bandiere firmate dai componenti dello staff e dai ragazzi delle due formazioni. Il gruppo dei ragazzi sudamericani ha alloggiato in una struttura-ostello messa a disposizione dal comune di Cantalupo.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA