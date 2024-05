Sabato del Villaggio, successo per l'appuntamento dedicato alla musicoterapia

RIETI - Un viaggio all'interno della musicoterapia, nel pomeriggio di sabato scorso, alla sala consiliare del comune di Fiamignano dove l'esperto Federico Leonori ha illustrato questo particolare tipo di cura a tutti i presenti al Sabato del Villaggio. Dall'impatto dei vari generi di musica, passando per la teoria con efficaci riferimenti ai principali studiosi della materia, fino alla proiezione di video che hanno fatto da testimonianza diretta del lavoro di Leonori in Inghilterra, dove fa musicoterapia da circa dieci anni. Questa la tabella di marcia con cui il relatore ha svelato alcuni segreti della musicoterapia ai presenti sul posto e in streaming, sottolineandone i benefici su pazienti di tutte le età attraverso la scoperta della musica, l'uso degli strumenti musicali ed il colloquio con il terapeuta.

Dai casi di autismo fino alla depressione, i benefici della musicoterapia spesso unita con meditazione, pet therapy e psicoteraspia sono stati dimostrati dagli studi e presentati brevemente da Leonori, nel corso di un pomeriggio interessante e ben inserito nel calendario dell'iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fiamignano, che dà appuntamento al prossimo mese con la penultima conferenza del ciclo, dedicata alle ex università agrarie del territorio e ai diritti di uso civico.