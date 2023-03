Sabato del Villaggio, il benessere animale al centro della conferenza a Fiamignano

RIETI - Rispetto e benessere dell’animale: questo il tema del prossimo Sabato del Villaggio, previsto come sempre nella Sala Consiliare del Comune di Fiamignano a partire dalle 17 di domani (25 marzo). A condurre l’incontro saranno Claudia Giuliani e Matteo Valentini, esperti del settore, che faranno luce sulle varie connessioni tra benessere animale e tutta la zootecnia, senza tralasciare gli aspetti normativi e burocratici della materia.



«Il benessere animale porta vantaggi all’allevatore, alle aziende, ma anche al consumatore stesso, in quanto condiziona la sicurezza di tutta la filiera alimentare – Spiegano i relatori – Le buone prassi per il benessere non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani, produttivi e sostenibili».



Una tematica che certamente abbraccia tante aree d’interesse legate sia al settore primario sia all’ecologia e che quindi si inserisce perfettamente nel calendario dei Sabato del Villaggio ideato dalla Pro Loco di Fiamignano.