“I Sabato del Villaggio”, successo per la seconda conferenza sulla consapevolezza energetica e la sostenibilità

RIETI - Nonostante il periodo di festa, non è mancata una buona cornice di pubblico nella Sala Consiliare del comune di Fiamignano per la seconda conferenza sulla consapevolezza energetica e la sostenibilità, svoltasi nel giorno di Santo Stefano. Si conclude una parentesi a tema ambientale inserita nel ciclo “I Sabato del Villaggio” che ha visto come relatore il dottor Matteo Valentini, il quale nell’ultima conferenza si è concentrato su tematiche come lo smaltimento dei rifiuti, l'impatto ambientale legato al consumo di carne e le biomasse. Tutti aspetti che hanno destato la curiosità del pubblico e una serie di domande a cui il dottor Valentini non si è sottratto, lasciando la platea con una maggior consapevolezza circa le scelte più corrette da prendere per preservare l’ambiente, anche nella vita di tutti i giorni.



Si conferma la qualità degli incontri proposti dalla Pro Loco di Fiamignano ne “I Sabato del Villaggio”, iniziativa che chiude l’anno con un bilancio positivo e che continua anche nel 2023, con il prossimo incontro dedicato alla musica popolare, fissato per il 28 gennaio.