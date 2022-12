A Fiamignano un nuovo incontro sulla consapevolezza energetica e la sostenibilità

RIETI - Ultimo incontro dell’anno per il ciclo “I Sabato del Villaggio”, che ormai da circa 3 mesi tiene banco alla Sala Consiliare di Fiamignano. Si torna a parlare di sostenibilità e consapevolezza energetica, questo lunedì (26 dicembre) a partire dalle 17.00, con il dott. Matteo Valentini che torna a Fiamignano dopo il primo incontro sull’argomento risalente allo scorso ottobre.



L’energia, la sua produzione, l’utilizzo consapevole e le prospettive future: questi i principali temi che il dott. Valentini, membro dell’Enea, tratterà nel corso della conferenza, la quale offrirà certamente interessanti spunti a tutti gli spettatori per evitare sprechi di energia anche nella vita di tutti i giorni.



Finisce l’anno, ma non i Sabato del Villaggio programmati dalla Pro Loco di Fiamignano, che promette altri incontri anche nel 2023.