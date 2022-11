Riprendono i “Sabato del Villaggio” al Comune di Fiamignano, protagonista l'olio evo

RIETI - Riprendono i “Sabato del Villaggio” al Comune di Fiamignano, dopo l’ultimo incontro dedicato all’ambiente circa un mese fa. Questa volta il protagonista sarà uno dei prodotti più apprezzati del nostro territorio: l’olio extravergine d’oliva che verrà esplorato sotto molti aspetti, dal frantoio alla tavola.



A guidare la conferenza sarà il professor Domenico Quirini, dell’Istituto Tecnico Agrario di Rieti, che farà luce su molte particolarità dell’olio, su come riconoscerne la qualità e su come scegliere cosa portare a tavola, ritagliando anche sulle diverse tecniche di produzione in frantoio e sulle peculiarità dell’ulivo.



La pro loco e tutti gli enti organizzatori danno appuntamento, come sempre,nella Sala Consiliare del Comune di Fiamignano a partire dalle 17 di questo sabato (26 novembre), per un altro capitolo di un’iniziativa sempre più apprezzata dal pubblico.