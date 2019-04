© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Oltre la voce c'è di più - Donne Cantautrici" torna sabato 13 alle 18.30 presso la libreria Moderna. Il secondo appuntamento del format, condotto dal cantautore reatino Carlo Valente, vedrà al microfono la voce limpida di Paola Bivona.Nello spazio di un'ora a mo' di talk il cantautorato femminile ermergerà ancora, trasmesso sotto la giusta luce per far risplendere nelle orecchie del pubblico la trasparenza e l'intimità di percezioni, visioni ed emozioni contenute nelle canzoni dell'autrice di testi e composizioni.Paola Bivona è la giovane artista, classe '92, che questa volta si svelerà sul palcoscenico del format. Dall'accento toscano e l'irriverente vena country/swing, suona kazoo e ukulele. Ma nutre anche un amore spassionato per la musica brasiliana, che esprime a pieno con il suo duo 'The Brothers In Law' con il quale lavora, specialmente in Toscana, da molti anni.La cantante dall'animo versatile attualmente frequenta il corso di canto jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, mentre in passato è stata finalista al Festival di Castrocaro e a The Voice Of Italy tra I membri del team di Piero Pelù. Sperimenta la vita romana dal 2015, quando ha frequentato l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, diretta da Tosca.Proprio qui ha conosciuto una forte crescita musicale: nascono I primi testi scritti di suo pugno, si fa guidare da insegnanti e professionisti, viene affiancata dal bassista/cantautore Walter Silvestrelli. Spettacoli teatrali e musicali la coinvolgono, tra I più importanti "Viaggio In Italia", prossimamente in scena all'Auditorium Parco della Musica di Roma.In collaborazione con la libreria Moderna la giovane associazione culturale di Fiamignano si propone di sviluppare e far conoscere le esperienze e le realtà della provincia, con particolare riferimento agli usi, costumi, prodotti tipici, cibo e tradizioni del territorio cicolano e non solo.