A S. Elia tornano il Cantaoa e la Sagra dei frittelli

RIETI - S. Elia torna in festa dopo i due anni di stop a causa del covid: in paese il Cantaoa e la Sagra dei Frittelli, programmati domenica 19 marzo, grazie all’associazione Pro S. Elia e al patrocinio del Comune di Rieti. Si recupera una tradizione importante per i cittadini, rinverdendo una festa arrivata alla 18esima edizione e ormai parte del tessuto sociale del posto.

Un omaggio anche al passato del territorio: «Tanti nostri avi sono stati protagonisti di lunghe passeggiate per le vie dei propri paesi – Sottolineano gli organizzatori dell’associazione Pro S. Elia – portando con loro solo un organetto, tanta voce per cantare a squarciagola simpatici stornelli, ed un cesto dove deporre le uova regalate dagli abitanti».





Edizione che torna nella piazza principale di S.Elia, dopo essere stata per anni ospitata nei locali sede di Pro S.Elia, che restano comunque a disposizione in caso di maltempo. Cambia la location ma non lo spirito alla base della festa: “Le giovani leve di S.Elia e Ville S.Elia, una volta deciso di scendere in campo per aiutare i “senior”, hanno permesso a questi ultimi di tornare a guardare al futuro con rinnovata forza e coraggio”, continuano gli organizzatori.Si parte alle 16, questa domenica, quando la piazza di S.Elia verrà invasa dalla festa, con stornelli, vino, bruschette e Bignè di S.Giuseppe, come doveroso vista la concomitanza con la festa del papà.