Agibilità definitiva anche per lo stadio del rugby, potrà contenere 1.064 spettatori

RIETI - Prosegue l’opera di messa a norma e, conseguentemente, di ottenimento delle agibilità definitive degli impianti sportivi della Città di Rieti.

L’ultima in ordine di tempo è l’agibilità, per una capienza di 1064 persone totali, dell’impianto destinato al rugby “Fulvio Iacoboni” ex Fassini, di Viale Fassini. L’agibilità arriva a seguito degli importanti lavori di natura straordinaria realizzati dal Comune di Rieti. Il risultato sullo Stadio “Iacoboni” segue quelli già ottenuti per lo Stadio Centro Italia, il PalaCordoni, le due piscine di Micioccoli e via Theseider e il Bocciodromo.

«Era una priorità della nostra amministrazione rendere agibili, moderni e più sicuri i nostri impianti – dichiara il consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati – Stiamo facendo un ottimo lavoro su un tema atteso da tanti anni e spesso sollecitato dalle società e dagli sportivi. Dobbiamo continuare così e per i risultati che stiamo ottenendo ringrazio il personale del settore impianti sportivi del Comune di Rieti e la Polizia Municipale, la Questura, i Vigili del Fuoco, la Asl, il Coni e tutti i tecnici che hanno fatto parte delle commissioni che in questi anni hanno lavorato duramente e sempre con spirito collaborativo».