Rugby, Sei Nazioni, Under 20 a Rieti per la sfida all'Irlanda, lunedì allenamento con la nazionale maggiore ad Amatrice aperto al pubblico

La nazionale under 20 di rugby è sbarcata a Rieti accolta dal sindaco Cicchetti e dalla banda. Gli azzurrini ospiti al Hotel Quattro Stagioni: la sera il prossimo 22 febbraio saranno impegnati nel match del Sei Nazioni Under 20 contro l' Irlanda allo stadio Manlio Scopigno. La delegazione azzurra è stata accolta in piazza Vittorio Emanuele II dal primo cittadino Antonio Cicchetti, il vice sindaco Daniele Sinibaldi ed il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati. Tanti i fedeli che hanno scattato foto, non prima dell'Inno di Mameli e l'Inno alla gioia suonati dalla banda di Lisciano.

Del resto è dal 1996 che una nazionale del rugby non è ospite di Rieti per un match: il precedente, per di più, è assai lusinghiero visto che gli Azzurri di Coste e Giovanelli sconfissero nel giorno dell'Epifania la Scozia sempre allo Scopigno, affollatissimo. Una delle storiche vittorie che aprirono la strada all'Italia per l'ammissione al Sei Nazioni.



IL PROGRAMMA

Il programma settimanale è fitto di impegni: lunedì allle 15 la squadra sarà addove svolgerà, nel pomeriggio, un allenamento congiunto con la nazionale maggiore, anch'essa impegnata nel Sei Nazioni il 24 all'Olimpico con l'Irlanda. L'appuntamento è aperto al pubblico per tutta la sua durata, con la possibilità alla fine di incontrare gli azzurri e gli azzurri.

LUNEDI' AD AMATRICE

L’Italia del rugby torna insomma in campo manifestando la propria vicinanza ad Amatrice ed ai Comuni colpiti dal terremoto del 2016.

Dopo essersi mobilitati da subito, nei primi mesi della gestione O’Shea, per regalare un pomeriggio di svago ai giovani rugbysti delle zone del cratere sismico con un allenamento dedicato alle Società del territorio organizzato insieme agli Arieti Rugby Rieti sul campo di viale Fassini, gli azzurri inizieranno questa volta dal nuovo campo sintetico di Amatrice la preparazione al test di domenica 24 febbraio contro l’Irlanda, terza giornata del Guinness Sei Nazioni. L appuntamento è doppio, facilitato com'è dalla presenza a Rieti della Nazionale Under 20 che la sera del 22 febbraio al “Centro d’Italia” affronterà ugualmente l'Irlanda. Parisse e compagni sosterranno nel pomeriggio di lunedì 18 un allenamento congiunto alle 15 con gli Azzurrini di Fabio Roselli. L’appuntamento è organizzato dalla Federugby in collaborazione con la Federazione Italiana Dettaglianti Alimentazione di ConfCommercio che, dai Cattolica Test Match 2018, è partner evento degli appuntamenti internazionali dell’Olimpico.

Un’occasione di offrire un pomeriggio di sport alla popolazione del cratere. L'invito a partecipare è rivolto a tutte le realtà sportive del territorio, agli abitanti di Amatrice e di tutte le comunità colpite dal terribile evento del 2016, dal capitano dell’Italrugby Sergio Parisse, recordman di presenze in Nazionale e nel Sei Nazioni: “La famiglia di mio padre è aquilana, e all'Aquila vivono i miei genitori e molti miei parenti. Conosco bene cosa significhi vivere la realtà di un terremoto e penso sia nostro dovere essere coerenti con i valori del nostro sport e impegnarci in prima persona per sostenere, anche solo con un gesto simbolico come questo allenamento, chi è stato colpito da una tragedia tanto grande. Il nostro sport insegna a rialzarsi da ogni difficoltà ed il desiderio di rialzarsi e rimettersi in gioco deve guidare tutte le persone toccate dal sisma del 2016”.

MARTEDI'

Martedi alle 16.30 primo allenamento al "Fassini", poi mercoledì in programma prima la visita ai malati dell'ospedale de Lellis, poi la conferenza stampa di presentazione del match presso la Fondazione Varrone.

MERCOLEDI'

Per mercoledì previsto anche l'arrivo della nazionale irlandese, che scenderà a Villa Potenziani.

GIOVEDI'

Giovedì pomeriggio entrambe le squadre effettueranno lil Captain's Run allo Scopigno.

Una settimana tutta a tinte azzurre, come sottolineato anche da Maurizio Amedei, direttore sportivo degli Arieti ma soprattutto consigliere del Comitato Nazionale: "Avere la maglia azzurra nella città è sempre motivo di orgoglio - dice i- questa è una delle attività che fa da preludio alla candidatura di Rieti come città dello sport del 2021. Attualmente la nazionale azzurra under 20 è ottava nel ranking mondiale, una posizione di grande prestigio. Già l'accoglienza di stasera è stata molto calorosa, mi aspetto che la città di Rieti dimostri ancora una volta quanto è attaccata allo sport, ogni disciplina può trascinare questa città verso palcoscenici e traguardi migliori che merita".

Inizia dunque così l'avventura degli azzurri a Rieti, mentre da lunedì partirà anche il lavoro sul campo, il tutto in attesa di quanto accadrà allo Scopigno venerdì sera.

