RIETI - Promuovere il territorio e la città di Rieti attraverso i grandi eventi sportivi. Con questo scopo si è deciso di portare a Rieti la partita Italia-Irlanda, valevole per il Torneo 6 Nazioni U20 che si disputerà venerdì 22 Febbraio 2019 allo Stadio "Manlio Scopigno". Un’iniziativa pensata per sfruttare la visibilità di un evento internazionale e al contempo costruirgli intorno una serie iniziative, articolate su tre giorni da venerdì 22 a domenica 24, coordinate ma proposte dal basso, dalle aziende, dai professionisti dagli enti e associazioni che quotidianamente lavorano e vivono in ambito locale. Non a caso lo slogan scelto per promuovere l’iniziativa è: “6 a Rieti, 6 al Centro, 6 dei nostri, 6 Nazioni”.A spiegarlo questa mattina presso la Camera di Commercio di Rieti, alla presenza anche di don Valerio Shango in rappresentanza della Curia di Rieti, il Comitato organizzatore dell’evento che attraverso i suoi rappresentanti ha illustrato il percorso e le iniziative organizzate intorno all’evento del 22 febbraio quando sul manto erboso dello stadio Scopigno le due forti rappresentative giovanili nazionali si affronteranno in uno dei tornei più prestigiosi e conosciuti del mondo del rugby e non solo.“Vorrei innanzitutto sottolineare che a differenza di altri sport, nel rugby la differenza tra la nazionale maggiore e quella under 20 non è così marcata, anzi”, esordisce per rimarcare la valenza della partita Stefano Pozzovivo che insieme a Maurizio Amedei (presidente), Roberto Donati, Bernardino Giovannelli, Maria Agnese Pozzovivo e Matteo Carrozzoni sono i componenti del Comitato organizzatore.“Riteniamo questa possa essere una grande opportunità per la nostra città – commenta il presidente del comitato Amedei e direttore sportivo degli Arieti Rugby – Per una settimana gli atleti saranno a Rieti per preparare la partita e questo, insieme alla gara che sarà seguita da migliaia di appassionati, potrà essere un’ottima vetrina. Due giorni dopo a Roma si giocherà anche la partita tra le nazionali maggiori e noi dobbiamo essere bravi a intercettare il maggior numero di tifosi possibili. Particolarmente interessante invece è l’iniziativa che abbiamo ideato insieme alla federazione: un torneo interregionale Under 14 che ripeterà ogni anno e che porterà a Rieti una squadra per regione. Grande merito di tutto ciò lo dobbiamo al consigliere delegato allo sport Donati che da subito ha creduto nella possibilità di realizzare questo progetto e non ci ha pensato due volte a metterci a disposizione lo stadio Malio Scopigno, cosa che ci ha permosso di avere l’opportunità di organizzare la partita insieme a Mantova e a Biella dove si disputeranno le altre gare.”“Queste iniziative rientrano nelle linee programmatiche che come amministrazione comunale ci siamo posti – riprende il consigliere comunale Donati – Nell’ambito delle iniziative messe in campo sinora c’è anche la riqualificazione e messa in norma dello Scopigno che potrà alla fine ospitare diecimila spettatori: chissà che proprio in questa occasione non si riesca a vedere una cornice di pubblico memorabile. La nostra idea è quella di stimolare la città attraverso il turismo sportivo e l’organizzazione di eventi internazionali serve a questo, inoltre credo che la partita tra Italia e Irlanda Under 20 possa essere d’aiuto alla candidatura di Rieti a Città Europea dello Sport 2021”.“Credo che il rugby sia la disciplina più adatta per mettere in sinergia sport e turismo – commenta invece l’altro consigliere comunale Matteo Carrozzoni, ex giocatore di rugby - Non a caso uno dei momenti più importanti di ogni partita è il classico Terzo tempo quando le due formazioni terminato il momento agonistico si ritrovano insieme a festeggiare. Questo aspetto attraverso un villaggio dove i giocatori e i tifosi possono incontrarsi a celebrare il Terzo tempo, come avviene a Roma all’Olimpico, può essere servire a far conoscere il nostro territorio con le sue bellezze, le sue produzioni e le sue eccellenze”.“Questa gara rappresenta un’opportunità unica per la città - incalza Maria Agnese Pozzovivo – Oltre a garantire una visibilità internazionale, gli irlandesi nella settimana precedente la partita saranno Rieti e noi dobbiamo essere in grado di fargli scoprire e apprezzare le nostre bellezze e le nostre risorse, per questo nel villaggio dello stadio che andremo ad allestire vorremmo che siano presenti non solo i produttori locali ma tutti i reatini che hanno voglia e interesse a far conoscere invece la loro attività e collaborare a una promozione del territorio veramente condivisa. A tal proposito abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica per raccogliere manifestazioni di interesse, idee o anche semplici suggerimenti per rendere indimenticabile questo evento che nelle nostre intenzioni dovrà durare tutto il fine settimana.”“Vogliamo con questo evento – conclude il Dino Giovannelli, presidente degli Arieti – non solo far conoscere la tradizione rugbistica reatina che si fonda su valori non soltanto legati allo sport in sé ma anche alle specificità che contraddistinguono da sempre noi reatini come ad esempio l’altruismo e il coraggio con professionalità in ogni campo ma ci piacerebbe che servisse a promuovere questo sport tra i più giovani e magari invogliarli e stimolarli ad impegnarsi per raggiungere la maglia azzurra”.Per far sì che il Manlio Scopigno possa essere all’altezza dello spettacolo in campo, tutti i presenti hanno ricordato come gli Under 20 azzurri siano molto forti e che quindi si prospetta un incontro equilibrato e avvincente, il comitato ha intenzione di tenere molto bassi i prezzi dei biglietti in modo da consentire a tutti di potervi assistere e farla diventare una grande festa per le famiglie. Per chi invece fosse interessato a contribuire all’iniziativa la mail per contattare il comitato è: Comitato6nazionirietigmail.com.