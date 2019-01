© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gioco di squadra, impegno, fiducia: nello spirito dei valori fondanti del rugby, la Fondazione Varrone ha scelto di sostenere il 6 Nazioni Under 20, che il 22 febbraio prossimo vedrà le nazionali di Italia e Irlanda sfidarsi allo stadio “Scopigno” di Rieti, evento clou di una serie di appuntamenti che dal 13 al 23 febbraio coinvolgeranno centinaia di sportivi e studenti, reatini e ospiti.La Fondazione, oltre a supportare il Comitato organizzatore, promuoverà la partecipazione degli studenti alla partita del 22 febbraio, mettendo a loro disposizione 500 biglietti.«Crediamo nei valori del rugby e crediamo che eventi come questi possano fare di Rieti quella città aperta, ospitale e attrattiva a cui tutti lavoriamo – dice il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio – Sappiamo che il Comitato organizzatore ha coinvolto in questa avventura tante forze attive del territorio: enti, scuole, imprese, associazioni sportive, professionisti, studenti, volontari. E’ la strada giusta per far crescere e per promuovere Rieti, anche in vista della candidatura a Città europea dello Sport 2021».