RIETI - “Sei a Rieti, Sei al centro, Sei dei Nostri, Sei Nazioni”.E’ lo slogan del 6 Nazioni Under 20, Italia-Irlanda, che si terrà venerdì 22 febbraio 2019 alle 19 allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti.Da questa settimana sono disponibili i biglietti che, come preannunciato, avranno prezzi estremamente accessibili, a partire da 10 euro. 15 euro è il prezzo per la sezione "Rugby Friends": un’area centralissima della “Tribuna Ovest Valle Santa” dedicata agli appassionati della palla ovale all’interno della quale sono previste iniziative speciali. Sarà possibile acquistare i biglietti presso la Club House dello stadio “Fulvio Iacoboni” in Viale AlbertoFassini 5 tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 22.Sarà possibile acquistarli anche nel Villaggio di Natale allestito in Piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà presente un apposito “Six Nation Corner” e presso il Centro Commerciale Perseo per tutto il periodo natalizio.Infine è possibile già da ora l’acquisto online sul sito di Box Office Lazio e presso i rivenditori di Box Office Lazio presenti in tutto il centro d’Italia e non solo (http://www.boxofficelazio.it/) .Il Comitato ricorda inoltre che sono previsti tagliandi omaggio per disabili e accompagnatori, è possibile richiederli al seguente indirizzo: comitato6nazionirieti@gmail.com.La città si prepara ad ospitare un grande evento sportivo internazionale,destinato a coinvolgere non solo gli appassionati di rugby ma più in generale tutti gli amanti dello sport. Una vera e propria celebrazione delle sue peculiarità a supporto della candidatura a Città Europea dello Sport 2021.Contestualmente alla vendita dei biglietti inizia anche la commercializzazione degli stand del Villaggio Ospitalità doveil 22 Febbraio gli spettatori saranno accolti prima dell’inizio della partita e al termine della stessa per festeggiare tutti insieme il “Terzo Tempo”!Gli interessati agli spazinell’area prevista, possono contattare direttamente il comitato all’indirizzo, comitato6nazionirieti@gmail.com, indicando come oggetto della e-mail : “Stand Villaggio Ospitalità”.