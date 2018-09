© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, sabato 29 settembre, gli Arieti affronteranno in trasferta il Rugby Roma partecipante da tempo al campionato di serie B. «Sarà una verifica importante - fa sapere il tecnico Stefano Bordon - Sono comunque molto soddisfatto di come stiamo lavorando . I ragazzi si impegnano con entusiasmo e pian piano stanno memorizzando il gioco che chiedo loro».Gli Arieti si presentano a Roma con alcuni giocatori infortunati. «Si credo che qualcuno non ce la faccia a recuperare - prosegue Bordon - ma a me interessa vedere il grado di intesa del gruppo e dei singoli». L'organico attuale soddisfa l'allenatore anche se nei prossimi giorni potrebbe aversi un allargamento della rosa a disposizione. «Il campionato è lungo - conclude Bordon - e avremo bisogno di una panchina adeguata.. Ritengo che domani vedremo una squadra che ha fatto notevoli progressi rispetto all'inizio della preparazione. I giocatori sono motivati e vogliosi di ben figurare».