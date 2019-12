ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Reathyrus si appresta ad affrontare la corazzata Lazio nella seconda giornata del mini-girone di qualificazione con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.A Roma domani pomeriggio alle 14.30 sul campo dell’Acqua Acetosa (arbitro Giovanni Guerrieri di Ragusa) il quindici allenato da Alessandro Turetta affronterà la prima della classe, una squadra finora imbattuta e che, come sottolinea lo stesso tecnico reatino, in 5 gare giocate ha subito solo 41 punti di cui 22 proprio dalla squadra reatino-ternana. Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà anche perché quella che domani affronterà la Reathyrus essendo la seconda squadra della Lazio potrebbe beneficiare del fatto che qualche giocatore del primo quindici, che milita in Top12, per vari motivi possa scendere in campo nelle fila della squadra di serie C andando evidentemente a incidere in maniera rilevante sul tasso tecnico della squadra biancoceleste.Da parte sua Turetta è consapevole delle insidie ma può contare su una squadra al completo in un ambiente motivato che, dopo la gara di domani, a tre giornate dal termine vede il passaggio alla fase finale, riservato alle prime tre classificate, un obiettivo largamente alla portata: «Sappiamo che andremo a disputare una partita difficile contro una squadra che non ha mai perso - commenta il tecnico amarantoceleste - L’abbiamo preparata bene ma siamo consapevoli delle difficoltà che una gara come questa può riservare soprattutto a causa di giocatori della serie A che potrebbero esser utilizzati. Siamo tranquilli e sereni andremo a fare la nostra partita senza troppi patemi anzi avremo anche l’occasione di provare qualche nuova soluzione. Questa non è la gara dove far risultato per forza perciò può rappresentare un buon test se poi dovessimo riuscire anche a far punti significherebbe in pratica aver conquistato anche il passaggio alla poule finale, altrimenti senza troppi rimpianti inizieremo a pensare alle gare rimanenti. Stiamo vivendo un buon momento con un entusiasmo crescente e con diversi giocatori che a inizio stagione erano indecisi che si stanno riavvicinando: stiamo crescendo di numero, siamo tanti e ciò fa piacere avere l’imbarazzo della scelta per un allenatore è da una parte una responsabilità in più ma anche una grande opportunità».Aquila Rugby-Arnold RugbyLazio Rugby-Reathyrusriposa Primavera RugbyLazio Rugby 24Reathyrus 14Arnold 8Aquila Rugby 7Primavera Rugby 5