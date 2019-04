© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una palla ovale da grandi numeri ieri mattina allo stadio da Fulvio Iacoboni in occasione della sedicesima edizione del Trofeo Filippo Carucci e del secondo Trofeo Torggler che ha visto alla fine scendere in campo 443 piccoli rugbisti.Una grande della festa dello sport, agevolata anche dalle buone condizioni metereologiche, che ha permesso ai piccoli appassionati di rugby di divertirsi sul manto erboso dell’impianto di viale Fassini per l’occasione tirato a lucido grazie al lavoro del Circolo ASC degli Arieti, un’associazione di cui fanno parte membri degli Old del Rieti Rugby, genitori, nonni ed amici del movimento rugbistico reatino.Una festa che alla fine ha coinvolto quasi mille persone conteggiando i rugbisti in erba e i loro accompagnatori che hanno dato vita a un Terzo tempo memorabile capace di coinvolgere tutte le 14 società approdate a Rieti da tutto il Centro Italia e con un ospite di eccezione il Monopoli che, forse sfruttando anche la gara della squadra di serie C di calcio in programma il pomeriggio al Manlio Scopigno, si è sobbarcato una trasferta di oltre 1000 chilometri tra andata e ritorno inaugurando un gemellaggio con la società amarantoceleste.In campo ieri sono scesi ragazzi dai 5 anni in su, a contendersi il Trofeo Carucci gli appartenenti alle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, mentre al Trofeo Toggler gli Under 14. In tutto sono state coinvolte 14 società: Arieti, Villa Pamphili, Rugby Roma, Segni, Falchi Monterotondo, Nuovo Salario, Latina, Appia, Monopoli, Perugia, Orvietana, Viterbo, Fiamme Oro e Capitolina.Ad aggiudicarsi il Trofeo Filippo Carucci sono stati i ragazzi del Rugby Villa Pamphili mentre il trofeo Toggler è andato alle Fiamme Oro. Menzioni speciali durante le premiazioni, avvenute alla presenza del presidente FIR Lazio Antonio Luisi e del consigliere delegato allo Sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, sono state assegnate al Monopoli in virtù del gemellaggio ed essendo la società più lontana a prendere parte ai tornei e al Rugby Segni venuto a Rieti per onorare una vecchia collaborazione tra le due società ma anche e soprattutto per ricordare il loro storico presidente Augusto Priori scomparso recentemente.Ad aggiudicarsi invece il Trofeo Alta quota è stato il rugby Latina mentre il premio Emilio Pariboni, assegnato dagli Old al giocatore che più di tutti si è distinto all’interno della manifestazione è andato a un giovane rugbista di Segni.Per quanto riguarda le squadre reatine da segnalare un ottimo secondo posto degli Arieti guidati da Roberto Casciani che hanno perso una sola partita in tutto il torneo Under 14, mentre nelle altre categorie gli Under 6 sono arrivati terzi, gli Under 8 secondi e gli Under 10 noni.