di Valerio Coan

RIETI - Come da programma nella mattinata di ieri si è riunita la commissione specifica addetta all’organizzazione del 6 Nazioni Under 20 2019. Stilato ed ufficializzaro quindi dalla Fir il calendario delle tre tappe italiane del Torneo assegnate rispettivamente a Mantova, Rieti e Biella.



«L’emozione è tantissima - commenta il direttore sportivo degli Arieti Maurizio Amedei - ricordo ancora l’esperienza di Italia-Scozia nel 1996, lì per me nacque un amore. Spero sarà lo stesso per i ragazzi che assisteranno ad Italia - Irlanda».



Cambiamento di rotta rispetto a quelle che erano le previsioni di ospitare allo Scopigno i campioni del mondo in carica della Francia, al posto dei Bleu però ad animare l’evento ci sarà la travolgente euforia degli Irlandesi.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA