RIETI - Il Consiglio Federale, riunitosi venerdi 20 luglio, ha confermato la scelta di giocare a Rieti l'incontro internazionale di rugby Italia-Francia under 20 valido per il Torneo Sei Nazioni previsto per metà marzo 2019.



La Federazione ha chiesto di giocare in notturna presso lo stadio Scopigno, struttura questa maggiormente recettiva per ospitare le migliaia di tifosi attesi per l'evento. L'organizzazione è stata affidata alla società Arieti in collaborazione con il Comune di Rieti che si è adoperato, grazie alla fattiva opera del consigliere Donati, a consegnare e a redigere tutta la documentazione e le garanzie richieste dalla Federazione.



«Per noi si tratta di un successo e di un riconoscimento per l'attività promossa sul territorio - spiega il d.s. Amedei - L'iniziativa partita dal nostro club ha trovato l'appoggio della federazione che ha valutato positivamente le nostre capacità organizzative e l'efficacia del nostro lavoro».



Dal 1° agosto si costituirà ua commissione specifica costtuita da dirigenti degli Arieti e da rappresentanti del Comune di Rieti.



