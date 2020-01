LA CRONACA

LA FORMAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amaro ritorno alla prima di campionato per il Frasso Sabino sconfitto dal Villa Pamphili 24 a 13. Agli ordini dell'arbitro Fagiolo di Colleferro si è tenuto un minuto di silenzio in memoria di Federico Carucci. Frasso si è mostrato molto forte in mischia ma debole sui tre quarti a causa delle tante assenze.16' meta del Pamphili. Pamphili 7 - Frasso 027' c/p del Pamphili. Pamphili 10 - Frasso 036' meta tecnica del Frasso . Pamphili 10 - Frasso 739' meta trasformata dal Pamphili . Pamphili 17 - Frasso 742' c/p del Frasso . Pamphili 17 - Frasso 1052' c/p del Frasso . Pamphili 17 - Frasso 1356' meta su intercetto del Pamphili. Pamphili 24 - Frasso 13Splendori, Celletti, Usai M., Zuccari, Santoni, Andolina, Mazzoli, Petroselli, Simeoni, Di Maio, Di Giovanni, Robustelli, Tancredi, Usai G., MArconi, Santorio, Llactahuaman Tito, Di Claudio, Herghilijiu, Antonini. Ballone, Di Mei