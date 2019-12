LA CRONACA

LA FORMAZIONE

RIETI – Il Frasso Sabino esce sconfitto 30-19 dalla trasferta romana sul campo del Nuovo salario Rugby. Un passo indietro rispetto alle precedenti prestazione da parte dei sabini apparsi abulici e svogliati. Meglio nella ripresa, quando sono state realizzate tre mete che però non hanno colmato il divario con la squadra capitolini. A fine gara il presidente Petraccini e il mister Pariboni si sono lamentati della scarsa penetrazione della mischia del Frasso, che nelle precedenti sfide era stata un punto di forza.Al 5' subito in meta il Nuovo Salario, trasformata. Nuovo Salario 7 - Frasso 0Al 20' ancora meta del Nuovo Salario. Nuovo Salario 12 - Frasso 0Al 22' meta del Frasso con la mischia . Nuovo Salario 12 - Frasso 5Al 39' meta del Nuovo Salario trasformata. Nuovo Salario 19 - Frasso 5Nel secondo tempo una lieve reazione del Frasso in meta tecnica. Nuovo Salario 19 - Frasso 12Al 20' meta del Nuovo Salario trasformata. Nuovo Salario 27 - Frasso 12Al 30' meta del Frasso con Di Giovanni trasformata da Herghilijiu . Nuovo Salario 27 - Frasso 19Al 35 c/p del Nuovo Salario. Nuovo Salario 30 - Frasso 19Andolina, Ciccaglioni, Usai M., Giovannini, Palmieri, Zuccari, Mazzoli, Petroselli, Di Maio, Simeoni, Robustelli, Di Giovanni, Marconi, Usai G., Llactahuaman Tito, Statuti, Herghilijiu, Vagni, Di Claudio, Antonini, Di Mei, Celletti.