CRONACA

Frasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Frasso, trascinato dal solito Mazzoli, fa il bis: seconda vittoria con bonus. Al campo degli All Reds Rugby Roma (ex cinodromo) finisce 25-16 per i sabini.Il Frasso parte subito all'attacco e al 2' c/p con Mazzoli. Reds 0 - Frasso 3Al 7' meta del Frasso con Palmieri. Reds 0 - Frasso 8Al 19' meta del Frasso con Petroselli. Reds 0 - Frasso 13Al 35' meta tecnica dei Reds. Reds 7 - Frasso 13Nel secondo tempo al 42' meta dello scatenato Mazzoli. Reds 7 - Frasso 18Al 48' c/p dei Reds. Reds10 - Frasso 18Al 52' c/p dei Reds. Reds 13 - Frasso 18Al 60' c/p dei Reds. Reds 16 - Frasso 18Al 65' meta di Mazzoli trasformata dallo stesso. Reds16 - Frasso 25: Andolina, Ciccaglioni, Usai M., Giovannini, Palmieri, Zuccari, Mazzoli, Petroselli, Di Maio, Simeoni, Robustelli, Di Giovanni, Marconi, Usai G., Llactahuaman Tito, Statuti, Vagni, Di Claudio, Antonini, Di Mei, Celletti.