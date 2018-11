Frasso Sabino Rugby

RIETI – Nonostante i dieci indisponibili tra infortuni e stati influenzali, il Frasso Sabino ha espugnato il campo del Grande Selva di Massa Carrara per 5 a 30 nella gara valida per il campionato nazionale Uisp di rugby.I sabini, scesi in campo con 15 giocatori compreso l'allenatore Giorgini, partono subito forte trovando al 10' la meta di Herghilijiu, migliore in campo, trasformata dallo stesso per lo 0 a 7. Al 13' calcio di punizione ancora di Herghilijiu per lo 0 a 10. Al 22' reazione del Grande Selva che dimezza lo svantaggio grazie a una meta che però non viene trasformata: 5 a 10. Al 27' dopo una forte percussione della mischia il Frasso va in meta con Petroselli ma senza i 2 punti della trasformazione. I sabini allungano di nuovo sul +10 incrementato al 43' da Vagni: meta non trasformata che chiude il primo tempo sul 5 a 20. Nella ripresa altre due mete non trasformate: al 35' con Zuccari e al 40' con Herghilijiu che sanciscono la vittoria per 5 a 30.: Giovannini, Robustelli, Di Venanzio, Palmieri, Andolina, Giorgini, Orrigo, Petroselli, Herghilijiu, Tancredi, Llactahuamantito, Usai, Vagni, Zuccari, Marconi.