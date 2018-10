IL PRIMO TEMPO

RIETI - Trasferta sfortunata per il Frasso Sabino Rugby domenica scorsa sul campo del Pisa dove i Cinghiali Bianchi hanno vinto 32-17 nel debutto del campionato nazionale Uisp di rugby. La squadra sabina è scesa in campo con soli 16 giocatori a causa infortuni e stati influenzali di diversi titolari. Da segnalare la buona prestazione di Herghilijiu autore di ben 7 punti.Il Pisa subito all'attacco e al 15' in meta poi trasformata: Pisa 7-Frasso 0Al 27' il Pisa ancora in meta non trasformata: Pisa 12-Frasso 0Al 35' dopo un lungo attacco il Frasso in meta con lo sfondatore Petroselli, trasformata da Herghilijiu: Pisa 12-Frasso 7Al 40' un calcio di punizione del Pisa conclude il tempo in vantaggio sul Frasso per 15-7Nel secondo tempo al 5' calcio di punizione del Frasso: Pisa 15-Frasso 10Al 22' ancora in meta il Pisa trasformata: Pisa 22-Frasso 10Al 28' in meta il Pisa trasformata: Pisa 29-Frasso 10Reazione del Frasso che si pora in meta con g. Usai trasformata da Herghilijiu: Pisa 29-Frasso 17Al 30' calcio di punizione del Pisa: Pisa 32-Frasso 17Frasso Sabino Rugby: G. Robustelli, S. Di Venanzio, L. Palmieri, G. Statuti G, M. Splendori, A. Andolina, D. Giorgini, G. Antonini, D. Orrigo D, M. Petroselli, P. Di Claudio, I. Herghilijiu, S. Tancredi, S. Llactahuamantito, G. Usai, G. Vagni