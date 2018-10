RIETI - La stagione del Frasso Sabino rugby ha finalmente inizio. A causa del rinvio della prima giornata con Faenza, i sabini debutteranno domneica prossima a Pisa contro i "Cinghiali Bianchi" per la seconda giornata del girone C del campionato nazionale Uisp.



GIRONE C

- Polisportiva Frasso Sabino

- Grande Selva Rugby

- Cinghiali del Setta

- Old Cesena Rugby

- Jek & BAga Rugby Faenza

-I Lupi Rugby Alta Valtaro

- Cinghiali Bianchi Cus Pisa