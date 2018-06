RIETI - Frasso chiude al sesto posto il campionato nazionale Uisp di rugby. Il club sabino a Lodi, davanti a tremila spettatori che hanno assistito alle finali nazionali, è stato sconfitto dal Vanzago per 17-5. Buona la prova del team guidato da Giorgini, che ha potuto contare su 18 debuttanti, che si sono ben comportati, dei 30 elementi della rosa.



Frasso va subito in attacco e trova la meta col solito Petroselli. Il Vanzago non ci sta e riesce prima ad accorciare le distanze grazie a un calcio piazzato e poi a superare i sabini con una meta trasformata: il finale di tempo si chiude 10-5. Nella ripresa i lombardi vanno ancora in meta (trasformata) per il definitivo 17-5. Grande fair play a fine partita.



Frasso Sabino : Angelini, Antonini, Di Claudio, Di Venanzio, Giovannini, Herghilijiu, Marconi, Orrigo, Petroselli, Robustelli, Statuti F., G. Statuti, Tancredi, G. Usai, Zuccari

Mercoled├Č 6 Giugno 2018



