RIETI - Frasso vince a Cesena 28-26 e conquista le finali nazionali del campionato Uisp di rugby che si svolgeranno a Lodi il 2 giugno. I sabini sono riusciti a ribaltare di un punto lo scontro diretto con i romagnoli vittoriosi all'andata.



La partita si è messa subito male per il Frasso sotto nel primo tempo per 26-7, nonostante la meta di Petroselli trasformata da Herghilijiu. La ripresa ha visto una forte reazione dei sabini grazie alla meta di un Petroselli migliore in campo, trasformata da Herghiliju che si è dimostrato un grande calciatore. Non solo: visto che quest'ultimo ha anche segnato una meta trasformandola del 26-21. A una decina di minuti dal termine il sorpasso decisivo con l'accoppiata Petroselli (meta)-Herghilijiu (trasformazione) per il 28-26 definitivo.



Frasso Sabino Rugby : Angelini, Antonini, Di Claudio, Di Venanzio, Giovannini, Herghilijiu, Marconi, Orrigo, Petroselli, Robustelli, F.Statuti, G.Statuti, Tancredi, G.Usai, Zuccari



Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



