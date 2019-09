RIETI - I bambini in campo a correre e giocare con la palla ovale mentre gli allenatori in una stanza a studiare. Questa la fotografia del primo giorno ufficiale della nuova stagione degli Arieti che dopo aver incassato la possibilità di disputare il campionato di C1, che li vedrà impegnati i prossimo 20 ottobre a L’Aquila.



Martedì 10 settembre allo stadio Fulvio Iacoboni di viale Fassini è stato organizzato un open day per le giovanili e contestualmente c’è stata anche una sorta di presentazione dello staff tecnico che si è subito messo al lavoro con Massimo Mascioletti, ex giocatore nazionale e tecnico della nazionale italiana, e Andrea Castellani, ex giocatore nazionale e tecnico specializzato nella mischia per la prima giornata di formazione in aula, cui seguiranno anche sedute in campo soprattutto a cura di Castellani, che si ripeteranno ogni 15 giorni.

Un’iniziativa che il club di viale Fassini ha deciso di avviare per sviluppare le risorse interne incrementando le competenze dei propri tecnici e soprattutto per dar un filo rosso da seguire a tutti i tecnici dal mini rugby fino ai seniores in modo da favorire la possibilità dei giocatori più pronti di giocare nella categoria maggiore con il chiaro obiettivo di formare il maggior numero possibile di giocatori per la prima squadra dal settore giovanile: non a casa accanto al direttore tecnico Mauro Antonini per le categorie che vanno dalla under 6 fino alla under 16, la società ha deciso di affidare ad Alessandro Turetta sia la prima squadra che l’incarico di direttore tecnico dell’Under 18.

Altro dato che immediatamente è saltato all’occhio dei presenti allo Iacoboni i lavori in corso alla club house che nell’intenzione del direttore sportivo Andrea Pegoretti dovrà essere un centro di aggregazione per tutti gli appassionati di rugby reatino ma dovrà essere anche funzionale alla attività agonistica e in questa direzione si colloca l’allestimento di una palestra da mettere a disposizione dei preparatori atletici Alejandro Gomez Giron e Roberto Casciani.

