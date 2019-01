ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al rientro dalla dalle vacanze natalizie gli Arieti saranno ospiti della Giacobazzi Modena Rugby per la decima, e penultima, giornata del girone d’andata del campionato di serie B.La squadra di Stefano Bordon in Emilia cercherà di allungare la striscia positiva di tre vittorie, con Bologna, Arezzo e Siena, fatte registrare nelle ultime tre giornate del 2018 che ha permesso ai reatini di salire al terzultimo posto a pari punti proprio con il Cus Siena sconfitta nell’ultima partita dell’anno scorso. Una partita alla portata della squadra amarantoceleste considerando che la Giacobazzi ha conquistato finora 19 punti, sei in più dei sabini che però per la prima gara del 2019 dovranno fare a meno di Rusinov, Domenico Rosati, Rinaldi e Paniconi.Jesi-RomagnaFlorentia-RomagnaCivitavecchia-Reno BolognaRugby Parma-Amatori ParmaArezzo-SienaRomagna 42Florentia 41Civitavecchia 35Livorno 31Amatori Parma 22Rugby Parma 20Modena 19Jesi 15Siena e Arieti 13Reno Bologna 5Vasari Arezzo -7