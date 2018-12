ALTRE RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti vincono di misura in trasferta contro l’ultima in classifica Vasari Arezzo e salgono al terzultimo posto in classifica.Nella settima giornata del campionato di serie B la squadra reatina si impone per 21 a 20 in terra toscana, soffrendo forse più del dovuto contro l’ultima della classe, ma ottenendo comunque 4 punti importanti che permettono agli amarantocelesti di salire a 8 punti staccando la Reno Bologna sconfitta domenica scorsa e fermata oggi dal Rugby Parma.I punti reatini sono stati siglati tutti nel primo tempo grazie alle mete del sudafricano Alex Ratilanen e di Luca Izzo, due volte e con Vittorio Perugini preciso nelle trasformazioni.Modena-Romagna 20-26Civitavecchia-Florentia 36-32Rugby Parma-Bologna 52-14Siena-Amatori Parma 14-3Jesi-Livorno 3-19Romagna 37Florentia 36Civitavecchia 31Livorno 26Amatori Parma 21Rugby Parma 20Jesi e Modena 15Siena 12Arieti 8Reno Bologna 4Vasari Arezzo -7